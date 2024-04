Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nelíbilo se mu, jak je zaparkované cizí vozidlo

ZLÍNSKO: Oznámil, že je v něm uložená výbušnina.

Špatný nápad dostal o víkendové noci dvaatřicetiletý muž z obce u Luhačovic silně posilněný alkoholem, který oznámil na linku tísňového volání policie, že ve vozidle zaparkovaném v centru Luhačovic je uložená výbušnina. Příště si pravděpodobně volání na tísňovou linku rozmyslí. Za šíření poplašné zprávy totiž může strávit až tři roky ve věznici.

Muž konzumoval alkohol celý den. Večer ho napadlo, že vyrazí do Luhačovic na diskotéku. Jakmile tam přijel, nelíbilo se mu, jakým způsobem je zaparkováno vozidlo BMW. Zdálo se mu, že stojí na místě, kde je to zakázáno. Problém vyřešil způsobem odpovídajícím jeho stavu. Zavolal na linku 158.

Když se na místo sjelo několik policejních hlídek, zřejmě si uvědomil, co způsobil a přišel se policistům přiznat a vysvětlit, co ho k volání na tísňovou linku vedlo. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 3,19 promile alkoholu. Policisté ho převezli do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži a následující den si na Obvodním oddělení policie v Luhačovicích vyslechl podezření ze spáchání trestného činu.

3. dubna 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

