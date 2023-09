Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nelegální migrace: namátkové kontroly

Ms kraj: Další muž převážející migranty je ve vazbě

Moravskoslezští policisté nikterak nepolevili ani v této době při realizaci opatření v oblasti tranzitní nelegální migrace. Součástí výkonu služby jsou kontroly ve vnitrozemí, rovněž tak v příhraničních oblastech, stěžejně se Slovenskem. Kontroly probíhají namátkově, v rámci běžného výkonu služby, kdy policisté na nejfrekventovanějších hraničních přechodech vytipovávají vozidla přijíždějící ze Slovenska. S policisty zaměřující se na nelegální migraci se můžete setkat rovněž ve vlakových stanicích na Karvinsku a Frýdecko-Místecku, kde v jako první stanici staví exponované vlakové spoje ze Slovenska. Se slovenskými kolegy jsme samozřejmě v kontaktu. Od počátku letošního roku zaznamenali moravskoslezští policisté přes 180 osob, které neoprávněně vstoupily na území naší republiky (rok 2022, leden až září – téměř 230 osob). Převaděčů, tzn. osob, které organizovaly či umožnily nedovolené překročení státní hranice, jsme letos řešili 23 (rok 2022 leden až prosinec – 15 osob).

Přejdu ke konkrétnímu případu a poskytnutým informacím o cizinci, u kterého za převoz migrantů rozhodl soud o vazbě (viz níže zpráva z 26. září), připojuji případ další. Koncem minulého týdne na Bumbálce zastavili policisté po přejetí státní hranice ve směru ze Slovenské do České republiky vozidlo, v jehož zavazadlovém prostoru se tísnilo 21 cizinců. I v tomto případě se identifikačních procesů zhostili policisté odboru cizinecké policie. Zjistili, že ani jedna osoba nedisponuje potřebnými doklady a nesplnila podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky. Policisté předali všechny Syřany v rámci readmisního řízení zpět na Slovensko.

Třicetiletému řidiči, který měl migranty za úplatu převážet, sdělili kriminalisté z Frýdku-Místku podezření z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, propadnutí majetku či peněžitý trest, současně je muž ohrožen trestem vyhoštění z území České republiky. Rovněž v tomto případě rozhodl soud o vzetí muže do vazby.

K tématu doplním, že frýdecko-místečtí kriminalisté sdělili podezření dalším čtyřem mužům pro spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Všichni měli v převážet vozidly migranty ve směru ze Slovenska, a to v různých dnech minulého týdne a přes různé hraniční přechody. Cizinecká policie realizovala vůči všem téměř 50 cizincům readmisní řízení.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 29. září 2023

------------------------------ původní zpráva z 26. září 2023 --------------------------------

Muž, který měl převážet migranty, je ve vazbě

Cizinci vstoupili na území České republiky neoprávněně

Moravskoslezští policisté se i v současné době věnují nelegálnímu pobytu cizinců na území naší republiky a současně tranzitní migraci. Ve vazbě na soud aktuálně „čeká“ za trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice cizinec, který měl před několika dny za úplatu převézt téměř dvacítku migrantů ze Slovenska do České republiky.

Jednu z namátkových kontrol prováděla hlídka speciální pořádkové jednotky minulý týden v úterý v lokalitě hraničního přechodu Bumbálka. V nočních hodinách zastavili policisté projíždějící větší osobní motorové vozidlo a provedli kontrolu. Podezření, že se v zavazadlovém prostoru neoprávněně nachází osoby, bylo důvodné. Z automobilu vystoupilo celkově 17 osob, evidentně cizinců, z toho jen pár dětí a žen.

U zajištěných cizinců realizovali policisté odboru cizinecké policie standardní identifikační proces (ověření identity) a současně zjišťovali oprávněnost vstupu a pobytu na území naší republiky. Výsledkem bylo konstatování, že ani jedna osoba nesplnila podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky a nedisponuje ani potřebnými doklady, které by je k uvedenému opravňovaly. Vzhledem ke zjištěným informacím byly osoby v rámci readmisního řízení předány zpět do Slovenské republiky.

Policisté řidiče na místě zadrželi a následovaly procesní úkony, které již realizovali kriminalisté z Frýdku-Místku. Zjistili, že 45letý občan státu Evropské unie měl mít, jakožto řidič vozidla, v úmyslu zorganizovat nedovolené překročení státní hranice pro jiného. Za úplatu měl převézt již zmíněných 17 Syřanů ze Slovenska do naší republiky, přestože věděl, že nemají u sebe platné cestovní doklady potřebné ke vstupu na naše území a nejsou tedy oprávněni na naše území vstupovat a pobývat zde. Na základě zjištěných informací frýdecko-místečtí kriminalisté sdělili řidiči vozidla podezření z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, propadnutí majetku či peněžitý trest, současně je muž ohrožen trestem vyhoštění z území České republiky. V tomto případě rozhodl soud o vzetí muže do vazby.

por. Mgr. Soňa Štětínská

