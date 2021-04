Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nelegálně vyráběl pervitin

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Teď mu hrozí až 5 let za mřížemi

Kriminalisté z Prahy venkov – VÝCHOD zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže jako obviněného ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými psychotropními látkami a s jedy a jednačtyřicetiletého muže ze spáchání stejného přečinu ve formě účastenství.

Právě sedmatřicetiletý muž měl nejméně od ledna roku 2020 do září téhož roku v rodinném domě patřícím druhému muži v Brandýse nad Labem několikrát vyrábět pervitin. Všímaví sousedé zpozorovali, že je v okolí domu v několika případech cítit chemický syntetický zápach připomínající ředidlo. Právě podobný zápach je specifický při výrobě drog.

Policisté muže sledovali delší dobu a sbírali potřebné důkazy pro to, aby ho mohli zadržet. Při poslední výrobě a následném odjezdu z domu policisté muže zastavili a kontrolovali, ten však ještě začal před policisty ujíždět.

V případě odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

20. dubna 2021

vytisknout e-mailem