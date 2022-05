Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Někteří řidiči jsou nepoučitelní a jezdí pod vlivem

KRAJ: Neriskujte zákaz řízení ani vážnější problémy! (video)

Jihomoravští policisté se znepokojením sledují rostoucí počet řidičů, kteří řídí pod vlivem alkoholu či drog. Jen v krajské metropoli to za první čtyři měsíce letošního roku bylo 406 hříšníků. V pátek a v pondělí se na dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během jízdy zaměřili v rámci dopravně-bezpečnostní akce policisté na území celého kraje. U 27 řidičů ukázal přístroj hodnotu do 1 promile (kromě 7 bodů je výše sankce sankce do 20 tisíc Kč, až 12 měsíců zákaz řízení), 5 šoférů se bude zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, jeli ve stavu vylučujícím způsobilost (odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest až do výše 50 tisíc korun, 2 roky zákaz řízení). Pod vlivem drog jelo 8 řidičů. Někteří test odmítli, což jim ve správním řízení vynese sankci v rozmezí 25-50 tisíc korun a až dvouletý zákaz řízení.

Že nelze brát tuto problematiku na lehkou váhu potvrzují i čísla dopravních nehod, způsobených pod vlivem. V případě alkoholu jde o 187 (+46 ve srovnání s loňským rokem, i když byl na silnicích menší pohyb), řidiči pod vlivem drog bourali v 15 případech.

Akce tohoto typu budeme opakovat, zejména v oblastech, kde dochází k dopravním nehodám pod vlivem.

mjr. Pavel Šváb, 10.05.2022

