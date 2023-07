Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nekradli poprvé, teď je čeká soud

Strakonice – Krádeže v marketech.

Osmatřicetiletý recidivista dne 5. července 2023 se pokusil odcizit v supermarketu v ulici Na Ohradě ve Strakonicích energetický nápoj za 40 korun. Jeho pokus mu ale překazila ostraha a zboží bylo nepoškozené vráceno do prodeje. Muž se ale nevzdal a hned druhý den šel krást do prodejny drogerie v ulici Katovická. Z prodejního regálu vzal dva deodoranty, které si schoval do kapes a klidně si bez zaplacení prošel přes pokladní pult. I při této krádeži byl ostrahou zadržen a zboží mu bylo odebráno a vráceno do prodeje. Nenapravitelného recidivistu čeká opět soud.

Z krádeže policisté viní také 40letou ženu, která dne 6. července 2023 kradla v supermarketu v ulici Katovická, kde odcizila uzeniny, míček a tři láhve alkoholu. Zboží za 182 korun uschovala do kapes a ledvinky a prošla bez zaplacení zboží přes pokladnu. Zlodějku také zaměstnanci marketu zadrželi a přivolali městskou policii. Policisté Policie ČR lustrací zjistili, že žena byla za majetkovou trestnou činnost v minulosti odsouzena a tak proti ženě zahájili trestní stíhání pro podezření přečinu krádeže.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

7. července 2023

