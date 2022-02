Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Recidivista skončil opět v rukou kriminalistů

Olomouc - Za ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí 32letému muži až deset let za mřížemi.

V neděli 23. ledna jsme krátce před 23. hodinou přijali na linku 158 oznámení o tom, že ve Fakultní nemocnici Olomouc hospitalizovali pacienta s bodným zraněním v oblasti zad. Muže do nemocnice přepravila zdravotnická záchranná služba po tom, co zkolaboval v jednom z autobusů olomoucké městské hromadné dopravy.

Jedny z prvních kroků olomouckých kriminalistů směřovaly do nemocnice za zraněným dvacetiletým mužem. Ten jim, bohužel, ke vzniku svého zranění neuvedl žádné relevantní skutečnosti.

Před kriminalisty stál nelehký úkol, rozplést případ s téměř nulovými počátečními informacemi. Usilovnou a precizní prací dokázali během velice krátké doby zmapovat pohyb muže před tím, než došlo k jeho zranění. Postupně získané informace je přivedly k poznatku, že se měl mladík v neděli odpoledne zdržovat ve vestibulu Autobusového nádraží Olomouc. To kriminalistům nakonec potvrdily i zajištěné kamerové záznamy, které vnesly do celého případu světlo. Zachycují průběh incidentu, při kterém dochází k fyzické potyčce mezi mladíkem a druhým mužem. Z dosavadního šetření vyplývá, že k fyzickému konfliktu mělo dojít po náhodné předchozí slovní rozepři. Díky dalším operativním poznatkům a následnému zhlédnutí videozáznamu se kriminalistům útočníka podařilo ztotožnit, do několika minut vypátrat a zadržet v budově Hlavního nádraží Olomouc. Zadržený muž byl v minulosti devětkrát soudně trestaný převážně za násilnou a majetkovou trestnou činnost.

Na základě důsledného prověření a vyhodnocení získaných poznatků a informací kriminalisté již po třech dnech od incidentu obvinili 32letého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Současně dali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Trestní stíhání probíhá vazebně. Muži nyní hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let.

