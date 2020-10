Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Několikrát se vloupal do rekreačních chat a vypil zásoby alkoholu jejich majitelů

Praha venkov - VÝCHOD - Policejní pes muže v chatě vystopoval

Brandýští policisté zahájili v minulém týdnu trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže jako obviněného ze spáchíní zločinu krádež a přečinu porušování domovní svobody. Svého jednání se měl dopustit v době vyhlášeného nouzového stavu na celém území České republiky tím, že měl v období od 22. září do 8. října 2020 překonat drátěný plot u chaty ve Slušticích, dále poškodit dveře a násilím vniknout do chaty, tam pak odcizit několik lahví alkoholu. Majitelům chaty byla způsobena škoda téměř 7000 Kč na poškození majetku.

Podobně měl muž jednat i ve druhém případě, kdy došlo ke vloupání do další chaty a krádeži několika lahví tvrdého alkoholu a potravin.

Do třetice se měl stejný muž dopustit vloupání do chaty opět v obci Sluštice. Tam se pravděpodobně od 1. do 8. října 2020 "ubytoval" a přespával tam až do 8. října, kdy byl v chatě nalezen policejním psem a policisty zadržen. V době zadržení byl muž pod vlivem alkoholu.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

16. října 2020

