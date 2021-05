Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Několikrát ho bodnul

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestapadesátiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.



Obviněný měl společně s dvěma kamarády popíjet v úterý 11. května letošního roku na jedné z ubytoven na Chebsku alkoholické nápoje. Krátce po 15. hodině měl zničehonic začít vulgárně urážet šedesátiletého muže, se kterým alkoholické nápoje konzumoval. Následně ho měl kovovou vidličkou několikrát bodnout do horní části těla. Zraněnému muži měl poté poskytnout první pomoc dvaačtyřicetiletý muž, který s dvojicí alkohol v pokoji taktéž popíjel.



Přivolaní policisté po svém příjezdu šestapadesátiletého muže zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům. Zraněný šedesátiletý muž byl na místě ošetřen a následně převezen a hospitalizován v nemocnici.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 5. 2021

