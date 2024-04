Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Několikamilionová zpronevěra

HRADECKO - Muž měl všechny peníze prosázet.

V těchto dnech kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové obvinili 44letého muže ze zločinu zpronevěra. Muž jako zaměstnanec jedné firmy měl za povinnost přebírat od řidičů, kteří rozváželi zboží, tržbu a předávat ji pracovníkovi bezpečnostní agentury. To však nečinil a peníze si nechával pro svoji potřebu. Prvně se na to přišlo v druhé polovině letošního ledna, kdy neodevzdal téměř 190 tisíc korun a zmizel s nimi neznámo kam. Policisté s vydaným souhlasem se zadržením po muži začali pátrat. V muži se pravděpodobně hnulo svědomí a sám se po pár dnech zmizení dostavil na jednu jihlavskou policejní služebnu, kde byl zadržen. Následným šetřením se zjistilo, že muž neodevzdal dalších cca 100 obálek s tržbou, které obdržel během předcházejícího necelého měsíce a dohromady si tak ponechal téměř 4,3 mil. korun. Z vyšetřování vyplynulo, že obviněný muž všechny peníze prosázel, a na jeho účtu mu zbyly prý jeho úspory ve výši pár desítek tisíc korun.

Muži, který je stíhán na svobodě, hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.

por. Iva Kormošová

5.4.2024, 12.40



