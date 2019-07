Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Několika ranami napadl muže

SOKOLOVSKO – Muži hrozí až 8 let vězení.

Čtyřiačtyřicetiletý muž ze Sokolovska měl 4. 3. 2019 kolem 22:00 hodin v Novém Sedle přijít na návštěvu ke své přítelkyni. V momentě, kdy byl u ženy, do bytu přišel jiný muž, kterého měl zřejmě po předchozí slovní rozepři několikrát udeřit do hlavy a tím mu způsobit vážná poranění. Napadený muž poté vyhledal lékařské ošetření v nemocnici. Útočník následně z bytu odešel pryč. Po několika hodinách se měl 40letý muž za ženou do bytu vrátit. Tam jí měl začít vydírat, kdy nechtěl, aby řekla policii to, co se stalo.

Na základě těchto skutečností kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 40letého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů Ublížení na zdraví a Vydírání, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

18. 7. 2019

