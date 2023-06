Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Několika krádeží se dopustil během měsíce

KARLOVARSKO – Zaměřil se především na drogerii.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - Rybáře sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvaašedesátiletému muži z Karlových Varů.

Podezřelý muž se měl od čtvrtka 11. dubna do středy 10. května letošního roku na území Karlových Varů dopustit krádeží nejméně v osmi případech.

V prvních třech případech si měl vyhlédnout jednu z prodejen s drogerií v nákupním centru. Poté, co do prodejny vstoupil, měl přistoupit k regálů se zbožím, které si následně prohlížel. Následně měl odcizit několik parfémů, se kterými z prodejny odešel, aniž by za ně zaplatil. Do stejného nákupního centra se měl ještě dvakrát vrátit a v prodejně s potravinami měl odcizit například kachnu nebo kuřecí řízky.

V dalších dvou případech měl navštívit další prodejnu drogerie v centru města. Zajímat se měl opět o parfémy. Čtyři odebral z regálu, uschoval je a z prodejny odešel bez placení.

Poslední krádeže se měl dopustit ve středu 10. května letošního roku krátce před dvanáctou hodinou v další prodejně s drogerií. V tomto případě se zaměřil na vody po holení. Celkem pět kusů měl dát do nákupního košíku, ze kterého je poté přendal do tašky. Z prodejny poté odešel, aniž by za zboží zaplatil.

Svým jednáním způsobil škodu přibližně 11 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

23.6.2023

vytisknout e-mailem