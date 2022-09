Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Několik případů krádeží

KARLOVARSKÝ KRAJ – Odcizili vše, co mohli.

Způsobil škodu převyšující 200 tisíc korun

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiatřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Obviněný muž měl ve druhé polovině srpna letošního roku v Karlových Varech vniknout do zaparkovaného vozidla, odkud měl následně odcizit DVD přehrávač.

O týden později měl taktéž v Karlových Varech vstoupit balkónovými dveřmi do jednoho z bytů. Byt měl prohledat a odcizit z něj mobilní telefon a sluchátka. Při krádeži byl ale vyrušen majitelkou bytu a proto se dal na útěk přes balkón, odkud přešel do vedlejšího bytu, kde sdělil majitelce, ať ho pustí vchodovými dveřmi z bytu, což mu umožnila. Poté měl vylézt na střechu domu, odkud měl utéct. Další krádeže se měl třiatřicetiletý muž dopustit jen o pár dní později. Vniknout chtěl také do jedné z budov v Karlových Varech, což se mu nepodařilo. Aby neodešel s prázdnou, měl na přední části budovy odcizit čtečku na otevírání dveří. Dále měl odstranit kryt rozvodů internetu, které měl vytrhat a přestříhat. Poté měl přijít k jednomu z objektů, ve kterém vypnul jističe elektřiny. Následně měl ještě odcizit ze zaparkovaného vozidla klíč od vozidla, nabíječku s držákem na mobilní telefon nebo servisní knihu.

O pár dní později se měl obviněný muž v Karlových Varech dopustit další krádeže v jedné z provozoven. Tu měl prohledat a odcizit z ní různé nářadí, batoh, jízdní kolo a dvě láhve alkoholu.

K poslední krádeži vyrazil třiatřicetiletý muž na přelomu srpna a září letošního roku. V Karlových Varech se měl pokusit vstoupit vstupními dveřmi do jedné z kaváren. To se mu ale nepodařilo. Poté ale našel pootevřené okno, kterým do kavárny vniknul. Kavárnu prohledal a odcizil z ní finanční hotovost i takzvané kasírtašky.

Svým jednáním způsobil na odcizených a poškozených věcech celkovou škodu přibližně 205 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

Kradl v zahradních chatkách nebo karavanu

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili devětadvacetiletému muži z Karlovarska podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Devětadvacetiletý muž se měl v průběhu srpna letošního roku na Karlovarsku nejméně ve čtyřech případech dopustit krádeží v zahradních a rekreačních chatkách. Ve dvou případech měl muž z chatek po prohledání odcizit například televizor, repliky samurajských mečů nebo například různé nářadí.

V jednom případě vnikl muž do zahradní chatky přes sklep, odkud se měl dostat do kuchyně. Z chatky ale nic neodcizil, pouze zkonzumoval volně dostupné potraviny a pití. Dále měl vstoupit na pozemek jedné z chat, do které si vytvořil otvor. Tímto otvorem si měl muž otevřít mrazák, ze kterého ale nestihl nic odcizit, jelikož byl vyrušen uživatelem objektu, který na místo dorazil. Muž tak z místa utekl. Vstoupit měl v jednom případě také na pozemek, kde měl vniknout do zde stojícího karavanu. Z toho měl následně odcizit láhev alkoholu nebo utěrky.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 21 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Zaměřil se na zahrádkářské kolonie

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili jednačtyřicetiletému muži ze Sokolovska podezření ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Jednačtyřicetiletý muž měl v první polovině června letošního roku v Sokolově přijít na jeden z pozemků v zahrádkářské kolonii. Následně měl vniknout do kovové kůlny nebo do dřevěné chatky, ze kterých měl odcizit motorovou pilu. Z místa poté odešel. O pár hodin později měl v té samé zahrádkářské kolonii vstoupit na jiný pozemek, kde z kůlny odcizil materiál na elektroinstalaci nebo křovinořez.

O den později se měl poslední červnové krádeže dopustit v jedné z obcí na Sokolovsku. Muž si měl všimnout majitele jedné z chat, který si zrovna uklízel své vozidlo. Jednačtyřicetiletý muž toho měl využít, vstoupit na pozemek a následně i do odemčené chatky. Z té měl odcizit peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí. Další krádeže se měl muž dopustit na začátku srpna letošního roku. To měl taktéž vstoupit na pozemek, kde měl následně ze zahradního domku na nářadí odcizit kolečko, sekerku nebo kanystr.

Ve druhé polovině srpna letošního roku v Sokolově měl muž krást opakovaně. Po vstupu na jednu ze zahrad měl odcizit stavební kolečko a z místa ihned odejít. O den později měl opět vniknout do jedné z rekreačních chat, odkud měl odcizit rybářské vybavení.

Posledních krádeží se měl podezřelý muž dopustit ve druhé polovině srpna letošního roku.Vstoupit měl na pozemek, kde se nacházela zahradní chata a plechová bouda na nářadí. Boudu měl prohledat, ale nic z ní neodcizit. Poté měl vstoupit do dřevěného přístavku zahradní chatky, ze kterého odcizil autoalarm nebo rýč.

Jen o deset minut později měl muž dorazit k dalšímu pozemku v zahrádkářské kolonii jehož součástí byla zahradní chatka. Dál, než do chodby se mu ale dostat nepodařilo, a tak z předsíně odcizil elektrickou přímočarou pilu nebo úhlovou brusku.

Svým jednáním měl jednačtyřicetiletý muž způsobit škodu přibližně 45 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

Způsobil škodu téměř 45 tisíc korun

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže z Chebu, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Podezřelý muž měl ve druhé polovině června a července letošního roku v Chebu před jedním z nákupních domů vniknout do dvou zaparkovaných vozidel. Po rozbití okénka měl následně obě vozidla prohledat. Z jednoho vozidla měl odcizit autokameru a z druhého rybářské vybavení. Z místa měl v obou případech ihned odejít. Dále měl v první polovině července vstoupit na jeden z pozemků, na kterém stála zahradní chata. Po prohledání vnitřních prostor z ní měl následně odcizit chytré hodinky a peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí.

Poslední krádeže se měl muž dopustit na začátku srpna letošního roku. To měl v Chebu vniknout do jednoho z domů prohledat jej a odcizit z něj několik kusů prstenů. Poté z domu odešel do garáže, odkud ještě odcizil devět lahví alkoholu a z místa odešel.

Svým jednáním měl sedmačtyřicetiletý muž způsobit škodu přibližně 45 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

Odcizil několik jízdních kol

Policisté z obvodního oddělení Chodov sdělili třiatřicetiletému muži ze Sokolovska podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Třiatřicetiletý muž měl ve druhé polovině července letošního roku kolem třiadvacáté hodiny večerní na Sokolovsku u jednoho z restauračních zařízení odcizit volně přístupný reproduktor s příslušenstvím, který byl v jedné z místností. Muž měl následně odejít zadním vchodem. Jen o den později měl přijít k areálu jedné z firem. Měl vstoupit na pozemek, kde si všiml jízdního kola na stojanu. Jízdní kolo měl dotlačit k oplocení, přehodit jej a z místa utéct.

V první polovině srpna letošního roku měl na Sokolovsku přijít k zadnímu vchodu restauračního zařízení. Následně měl vniknout dovnitř, odkud odcizil jízdní kolo. Na konci srpna letošního roku měl muž krást naposledy. V Chodově na Sokolovsku měl přistoupit u zahrádkářské kolonie k jízdnímu elektrickému kolu, které měl odcizit a z místa odejít.

Svým jednáním měl třiatřicetiletý muž způsobit škodu přibližně 30 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

