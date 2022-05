Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Několik případů krádeží

KARLOVARSKÝ KRAJ – Způsobili škodu přibližně 60 tisíc korun.

Odcizili, co mohli

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 39 a 46 let a jedné ženy ve věku 34 let, které obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

V prvním případě měli obvinění muži ve druhé polovině února letošního roku vstoupit do jednoho z obchodních center v Karlových Varech. Mladší z mužů měl odcizit drogistické zboží, jako například holící strojky s příslušenstvím. S odcizenými věcmi měl následně z prodejny bez zaplacení odejít starší muž.

O pár dní později se měl vydat krást mladší muž společně se čtyřiatřicetiletou ženou. Nejprve měli společně vstoupit do prodejny z elektronikou. Z té měli odcizit například bezdrátová sluchátka. Následně měli bez zaplacení z prodejny odejít. O den později měli opět společně vstoupit do prodejny se suvenýry. Z té měli odcizit dvě krabičky s bižuterií. Poté, jako v předešlých případech, z prodejny odešli bez placení.

Svým jednáním měli způsobit škodu přibližně 41 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného devětatřicetiletého muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

Staršímu muži a ženě hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky. Mladšímu muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

Pracovník ostrahy ho nechal krást

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 31 a 32 let, které obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněný dvaatřicetiletý muž měl ve druhé polovině ledna vstoupit do jedné z prodejen se smíšeným zbožím na Chebsku. Poté měl z prodejny odcizit osm krabiček cigaret, které si měl uschovat. O tři dny později měl znovu vstoupit do stejné prodejny, odkud měl opět odcizit tentokrát sedm krabiček cigaret. V obou případech měl muž z prodejny odejít bez placení.

V dalším případě měl v první polovině února vstoupit v Chebu do jedné z prodejen s drogerií. V prodejně měl následně odcizit několik kusů sprchových gelů, které si měl uschovat do tašky. O čtyři dny později se měl do stejné prodejny dostavit znovu. Znovu měl odcizit různé zboží. Například holící strojek s příslušenstvím nebo šampon. O těchto krádežích měl vědět jeho jednatřicetiletý známý, který v prodejně pracoval jako ostraha. Oba muži byli za určitý finanční obnos domluveni, že dvaatřicetiletý muž odejde z prodejny s odcizeným věcmi bez placení, aniž by ho jako pracovník ostrahy zastavil.

Svým jednáním měli způsobit škodu přibližně 17 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí mladšímu muži trest odnětí svobody až na dva roky. V případě prokázání viny hrozí staršímu muži trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

27.5.2022

vytisknout e-mailem