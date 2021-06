Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Několik případů krádeže

KARLOVARSKÝ KRAJ – Kradli téměř vše, co jim zrovna přišlo pod ruku.

Kradl v prodejně nábytku

Na konci listopadu minulého roku měl dvaatřicetiletý muž z Plzeňska vniknout v nočních hodinách do prodejny nábytku na Chebsku. Prodejnu měl poté začít prohledávat a nakonec z ní odcizit téměř vše, co našel. Z příruční pokladny měl vzít finanční hotovost, dále pak odcizil například digitální fotoaparát, mobilní telefon, gola sadu, vrtačku, pilu či na dvě desítky zásilek nebo čtečku na zásilky, které se v prodejně vydávala jiná společnost.

Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 12 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Plzeňska, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

V případě prokázání viny hrozí muži, který se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost, trest odnětí svobody až na tři roky.



Odcizili alkohol

Trojice mužů ve věku 19, 20 a 27 let měla na začátku ledna letošního roku přijít do obchodního centra v Aši. V prodejně měli zamířit k regálům s alkoholem a následně několik lahví alkoholu umístit do nákupního košíku. Poté ovšem nezamířili k pokladně, ale měli prodejnu opustit bez zaplacení vchodovými dveřmi. Odcizeným zbožím měla trojice způsobit škodu téměř 3 tisíce korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání a trojici obvinili ze spáchání přečinu krádeže. Všem třem hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustili opakovaně.



Vnikl do sklepních prostor

Krádeže se měl na začátku června letošního roku dopustit také třiadvacetiletý mladík z Habartova. Ten měl právě v Habartově vniknout v dopoledních hodinách do sklepních prostor panelového domu. Následně měl poškodit zámek od sklepní kóje a do té vniknout. Po prohledání z ní měl odcizit videokameru, reproduktory, rychlovarnou konvici, porcelánové hodiny, hrnec či dvě desítky keramických dekoračních sošek. Svým jednáním měl majitelce způsobit škodu přibližně 5 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Habartov třiadvacetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

V případě prokázání viny hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 6. 2021

