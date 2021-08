Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Několik případů drobných krádeží

KARLOVARSKÝ KRAJ – Všem nyní hrozí několikaleté vězení.

Odcizil mobilní telefon

Teprve osmnáctiletý mladík měl na přelomu června a července letošního roku odcizit mobilní telefon. V prodejně elektra v Karlových Varech měl vniknout do skladu a mobilní telefon odcizit. Tímto svým jednáním měl způsobit škodu téměř 22 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře mladíkovi sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Poničili i odcizili elektrické kabely

Dvojice mužů ve věku 22 a 43 let měla ve druhé polovině července letošního roku vniknout mezerou v oplocení do rozestavěného komerčního areálu v Karlových Varech. Následně měla dvojice poškodit několik různě dlouhých elektrických kabelů a poté několik různých kabelů odcizit. Tímto svým jednáním měli způsobit škodu přibližně 28 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře dvojici sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věcí. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Ukradl odložené jízdní kolo

Jednatřicetiletý cizinec měl v první polovině října minulého roku přijít v odpoledních hodinách do jedné z prodejen v Chebu. Následně si měl ve vestibulu všimnout nezajištěného pánského jízdního kola, které odcizil. Majiteli měl tak způsobit škodu přibližně 11 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



Lahev alkoholu nakonec neodcizil

Ve čtvrtek 26. srpna letošního roku se jednačtyřicetiletý muž vydal do obchodního domu v Sokolově. V prodejně měl zamířit do prostoru s alkoholem, kde měl vzít jednu lahev alkoholu a uschovat ji do svého batohu. Následně měl na pokladně zaplatit pouze plastovou lahev s vodou a s odcizenou lahví alkoholu se snažil odejít bez zaplacení. Jeho počínání si ovšem všimla ostraha prodejny, která ho zadržela a přivolala policejní hlídku.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili jednačtyřicetiletému muži podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, neboť se krádeže dopustil v posledních třech letech opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 8. 2021

