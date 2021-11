Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Několik policejních hlídek kontrolovalo řidiče

TACHOV – Policisté se při celodenní akci zaměřili na dopravu v okresním městě. V průběhu dne zastavili téměř dvě stě vozidel a zjistili přes pět desítek přestupků.

Včerejšího dne se uskutečnila dopravně bezpečnostní akce, která byla směřována přímo na území města Tachova, a to zejména s ohledem na přetrvávající dopravní nekázeň a nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti a jejich následků. Policejní hlídky se nacházely jak na příjezdových komunikacích do města, tak v jeho centru. Do akce bylo zapojeno téměř dvacet policistů z dopravní i pořádkové policie, kteří kontrolovali obecně platná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zaměřili se například na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů, na problematiku nevěnování se řízení, na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Hlídky věnovaly pozornost i pátrání po osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech. Do akce se zapojila i cizinecká policie, která se zaměřila na pobytové kontroly cizinců.

V rámci celodenních kontrol policisté zastavili bezmála 200 vozidel a zjistili při tom 51 přestupků. Za 46 z nich uložili příkazy na místě v úhrnné částce 19 600 korun. Zbylá porušení zákona oznámili příslušnému správnímu orgánu. Nejčastějším přestupkem bylo překročení stanovené rychlosti, policisté jej zjistili v celkem 15 případech. Dalším frekventovanějším přestupkem byla jízda bez použití bezpečnostního pásu – 11 případů – a stejný počet řidičů jel s vozidlem, které nesplňovalo technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Ve čtyřech případech řidiči neměli řidičské oprávnění, jeden řidič řídil pod vlivem alkoholu. Přístroj mu naměřil přes 0,6 promile alkoholu.

Policisté upozorňují, že do budoucna chtějí takové akce opětovně zrealizovat.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 11. 2021

