Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Několik krádeží v Chebu

CHEBSKO – Muž skončil ve vazbě.

Třicetiletý muž z Chebu měl na začátku července letošního roku vniknout do bytové jednotky v Chebu a z bytu odcizit nalezenou finanční hotovost. O několik dní později měl v nočních hodinách vniknout do objektu kadeřnictví v Chebu a také v tomto případě měl odcizit peníze, které našel. Ve čtvrtek 11. července muž vnikl do jedné ze sázkových kanceláří v Chebu, ale byl vyrušen hlídkou městských strážníků a z místa tak okamžitě utekl, aniž by cokoliv odcizil. Poškodil ovšem bezpečnostní vstupní dveře. Kromě toho měl třicetiletý muž vniknout do panelového domu, kde nakonec odcizil jízdní kolo.

Tímto svým jednáním způsobil celkovou škodu přibližně 100 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili třicetiletému muži podezření ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 7. 2024

