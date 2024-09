Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Několik dopravních nehod a překročení povolené rychlosti

JABLONECKO – Opakovaně vyzýváme řidiče k bezpečnému chování v silničním provozu. Policisté včera vyjížděli k dopravním nehodám a museli řešit i řidiče, který překročil v obci rychlost o 20 km/h.

Tento týden ve středu jsme v souvislosti s velmi deštivým počasím vyzývali všechny řidiče k obezřetnosti a bezpečnému chování v silničním provozu. Ovšem jen na Jablonecku během včerejšího dne policisté vyjížděli k několika dopravním nehodám, při kterých někdy stačilo jen sundat nohu z plynu a nespěchat. Posuďte sami!

Včera dopoledne kolem půl desáté se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Maršovická. Řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru od Maršovic do centra města, kde při předjíždění přehlédl v řidičku s vozem VW Passat, která ho již v té době předjížděla. Došlo tak ke střetu těchto vozidel, po kterém řidička s passatem vyjela mimo komunikace a narazila do plotu a vzrostlého stromu. Z místa posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje odvezla na vyšetření do jablonecké nemocnice nezletilého spolujezdce z vozu VW Passat, který byl ve voze připoután v dětské autosedačce a zranění naštěstí žádné neutrpěl. Nedošlo ke zranění ani ostatních účastníků dopravní nehody a u řidičů policisté vyloučili alkohol provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou šetří.

Další tři dopravní nehody, ke kterým včera policisté vyjížděli, si jejich účastníci vyřídili prostřednictvím euroformulářů. Policisté u všech zúčastněných řidičů provedli dechové zkoušky, které měly negativní výsledek. Viníkům těchto nehod udělili blokové pokuty. Jednalo se například o havárii vozidla na silnici mezi Dolní Černou Studnicí a Hutí a střety vozidel v katastru Frýdštejna a v obci Jistebsko.

A nyní z jiného soudku. Včera se také na území celého Libereckého kraje probíhaly speciální kontroly zaměřené na dodržování povolené rychlosti. S ohledem na počasí se policisté domnívali, že řidiči budou jezdit opatrně a s dodržováním rychlosti problém nebude. A byl. Jednoho řidiče dopravní policisté kontrolovali na Jablonecku v Líšném. Jel dopoledne krátce před jedenáctou hodinou s vozidlem VW Crafter po silnici první třídy číslo 10 ve směru do Železného Brodu a policisté mu naměřili rychlost 70 km/h. Tento přestupek policisté s řidičem vyřešili na místě udělením blokové pokuty.

Vzhledem k aktuální povětrnostní situaci opakovaně upozorňujeme řidiče nejen na mokré vozovky a déšť, ale také na možnost spadlých stromů a jiných předmětů na vozovkách. Řidiči, nikam nepospíchejte a plně se věnujte řízení vozidla!!! Je také důležité, abyste dokázali reagovat i na nečekané situace v silničním provozu, které mohou s ohledem na nepříznivé počasí v následujících dnech kdykoliv nastat.





13. 9. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

