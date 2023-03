Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Někdy sami, někdy společně

Karviná - dva muži se měli podílet na patnácti vloupáních do různých objektů

Na patnácti vloupáních do různých objektů v Karviné a přilehlém okolí se měli podílet dva muži (28 a 32 let), které obvinili policisté 1. oddělení obecné kriminality. Některé skutky měli spáchat sami, některé ve spolupachatelství.

„Klec spadla“ začátkem letošního března poté, co strážníci městské policie poblíž vlakového nádraží kontrolovali muže, který „přerovnával“ železný šrot ležící v trávě. Jelikož v těchto místech v minulosti docházelo ke krádežím železa, kontaktovali policisty, kteří ho následně zadrželi.



V rámci vyšetřování vyšly najevo další skutky, kterých se měl osmadvacetiletý muž během uplynulých čtyř měsíců sám nebo s dalším spolupachatelem (32 let) dopustit.

Loni začátkem listopadu měli společně násilně vniknout do železničního vozu a odcizit z něj výrobky z barevných kovů (měděné a mosazné) v celkové hodnotě téměř 32 000 korun. Koncem ledna se měli společně vloupat ještě do dvou objektů, přičemž z jednoho nic neodcizili a v druhém měli být vyrušeni majitelem a připravené kabely zanechali na místě.

Během letošního ledna se měl sám čtyřikrát vloupat do skladu jedné z karvinských firem. Nejprve měl překonat oplocení pozemku a následně vypáčit či jinak poškodit okna, kterými se dostal do vnitřních prostor. Předmětem jeho zájmu byly různé kabely a výrobky z mosazi. V posledních dvou případech měl překonat provizorní zakrytí již poškozených oken. Přestože při posledním vloupání měl být vyrušen pracovníkem ostrahy a z místa bez lupu utéci, hodnota odcizeného materiálu byla odhadnuta na téměř 100 000 korun. Kriminalistům uváděl, že do objektů nevstupoval on, ale jeho známý. Tuto verzi ovšem vyvrátilo vyhodnocení stop zajištěných na místě činu. Prokázaly přítomnost pouze jeho osoby.

Předmětem zájmu druhého, dvaatřicetiletého muže, mělo být převážně nářadí, např. motorová pila, kalové čerpadlo, křovinořez, zahradní kolečko, zahradní nůžky, elektrický gril nebo kabely. Škoda, která měla být způsobena majitelům převážně zahradních chatek, byla vyčíslena na víc než 100 000 korun. Kromě vloupání se měl začátkem ledna pokusit odcizit barevné kovy v hodnotě téměř 12 000 korun, které dle jeho sdělení nalezl v taškách u plotu pozemku jedné karvinské firmy.

„Rozmotat klubko“ činností obou bylo sice náročné, ale zkušení kriminalisté si poradili. K některým skutkům se totiž obvinění přiznávali, některé zapírali, případně uváděli jiné osoby, které je měly spáchat. Kromě jejich výpovědí a podání vysvětlení svědků a poškozených bylo pro vyšetřování důležité také vyhodnocení stop, případně dalších indicií. Konečnou bilancí bylo zahájení trestního stíhání.

Starší z nich (32 let) si vyslechl obvinění ze spáchání přečinu krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a zatajení věci. Mladší (28 let) byl kromě spáchání krádeže vloupáním obviněn také z poškození cizí věci. Ovšem není vyloučeno, že se mohli dopustit ještě dalších skutků. V tom případě by jim mohlo být trestní stíhání rozšířeno. Každopádně v případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, přičemž mladší obviněný je v současnosti ve vazbě. Věci, které byly dohledány a zajištěny budou vráceny majitelům.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

21. 3. 2023

