Někdy je lepší si zavolat

LIBERECKO – Dva podnapilí řidiči se hledali. Shledali se jen díky přispění obyvatel obce.

Jako v jedné z epizod filmu s „růžovým panterem“, kde stařík nemůže přejít náměstím, neboť ze všech směrů neustále zběsile projíždějí pronásledující se auta, si museli připadat obyvatelé obce na Frýdlantsku.

V pátek 19. dubna, krátce po 19. hodině, projelo vysokou rychlostí kolem rodinných domků, ve vcelku poklidné lokalitě jedné z obcí Frýdlantska, osobní vozidlo. Řidič na sebe upoutal pozornost nejen rychlou a riskantní jízdou, ale i zapnutým klaksonem. Auto během chvíle zmizelo z dohledu obyvatel užívajících si do té doby krásného a klidného podvečeru. Z dohledu zmizelo, z doslechu však nikoli. O pár minut později se totéž vozidlo stejnou cestou vracelo. Opět za zvuku skřípění pneumatik a neustálého troubení. Podivný úkaz pochopitelně přilákal další obyvatele, v jejichž myslích pravděpodobně vytanulo několik otázek o zdravotním a psychickém stavu řidiče. Stejně jako v předchozím případě vozidlo zběsile projelo a zamířilo zpět, kamsi do středu obce. Nevrlost a podrážděnost obyvatel se začaly stupňovat. Klid byl v nedohlednu, neboť se po pěti minutách automobil zase vracel. Za zvuku neodmyslitelného klaksonu mladík opět mezi domky projel vysokou rychlostí. Někteří jen mlčky sledovali dění v ulici, přičemž sledovali vůz jako míček v tenisu. Trpělivost dalších baráčníků ale překonala krajní mez. V obavách nejen o svůj majetek, ale především o zdraví osob, se rozhodli řidiče zpomalit a vysvětlit mu pravidla provozu na pozemních komunikacích. Zprvu se zdálo, že iniciativa obyvatel obce doznala úspěchu. Rychle jedoucí automobil zpomalil a posléze i zastavil. K údivu všech se však jednalo o zcela jiný vůz a řidiče, který však jel stejně či podobně zběsile. Neuvěřitelnému nebyl konec. Jen o několik málo okamžiků později se vracel původní auťák s klaksonem. Kvílení gum a zvuk klaksonu se přibližoval. Jakmile řidič tohoto vozidla zjistil, že mu překážku na silnici tvoří jiné vozidlo, nezbylo mu nic jiného než zastavit také. To už na místo mířili policisté z oddělení ve Frýdlantu.

Po příjezdu na místo se muži zákona vrhnuli na rozplétání roztodivné události. Jak posléze zjistili, oba zastavení řidiči osobních vozidel se hledali. V éře mobilních telefonů? Budiž. To však nebylo jediným pojítkem mezi nimi. Jak orientační dechové zkoušky později prokázaly, oba výtečníci si před jízdou přihnuli něco toho alkoholu. Oba 32letí muži tak v doprovodu strážců zákona putovali, již jen jako osádka policejního vozu, na služebnu obvodního oddělení. Troubící řidič nadýchal takřka 1,7 promile, zatímco druhý z mužů bezmála 1,5.

Ještě jedno společné oba muže pojí. Sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Zatímco klakson používajícímu řidiči hrozí trest odnětí svobody, v případě odsouzení, na jeden rok, druhému z mužů, ač nadýchal méně, hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. To proto, že již byl v posledních dvou letech za takový čin odsouzen.

