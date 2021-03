Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Někdo se vloupal do dvou rekreačních objektů

BLAHOUSTY – Pachatele zajímaly zejména elektrické kabely, odnesl ale i další věci.

Stříbrští policisté se zabývají případem vloupání do rekreačních chat v obci Blahousty, ke kterému došlo v době od 1. března do 22. března letošního roku. Zatím neznámý pachatel tam vnikl na pozemek jedné chaty, kde se následně snažil překonat její vchodové dveře. To se mu nepodařilo, a tak poškodil skleněnou výplň balkonových dveří a vnikl do vnitřních prostor objektu. Z chaty pak odcizil kabelový svazek od televize a set – top boxu a vodič z prodlužovacího kabelu. Poté prohledal i přilehlý dřevník, ke kterého odcizil sekeru. Svým jednáním tak způsobil celkovou škodu na odcizených a poškozených věcech ve výši 2 500 korun. Ve stejné době vnikl neznámý pachatel do další chaty poté, co překonal dřevěnou okenici chaty. Tu prohledal a odcizil rychlovarnou konvici, prodlužovací kabel, metlový šlehač a z elektrického vařiče odcizil přívodní kabel. V tomto případě způsobil pachatel celkovou škodu na odcizených i poškozených věcech ve výši 4 900 korun. Stříbrští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech pátrají.



25. 3. 2021

