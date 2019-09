Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Někdo se vloupal do domu

ZHOŘ – Pachatel svým jednáním způsobil škodu na poškozených věcech ve výši kolem tři tisíce korun.

Policisté z obvodního oddělení Stříbro se zabývají případem, který se stal mezi 31. srpnem a 14. zářím letošního roku v obci Zhoř. Dosud neznámý pachatel tam u jednoho rodinného domu poškodil skleněnou výplň okna vedoucího do sklepa, následně zatím nezjištěným způsobem otevřel uzamčená garážová vrata, která poškodil a vnikl do vnitřních prostor domu. Tam prohledal sklepní prostory a poté za pomoci násilí vnikl do obytné části domu. Svým jednáním tak pachatel způsobil škodu ve výši 3 000 korun na poškozených věcech, zda něco odcizil, zatím nebylo zjištěno. Stříbrští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli nyní pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

16. 9. 2019

