Někdo prosprejoval protihlukovou stěnu

DÁLNICE D5- Policisté hledají pachatele, který posprejoval betonovou stěnu u Blatnice.

Policisté z Dálničního oddělení Ostrov u Stříbra se s žádostí o pomoc při pátrání po dosud neznámém pachateli obracejí na veřejnost. Ten měl v době od 27. ledna do 4. února letošního roku na dálnici D5 v prostoru 97,9 km – 98,3 km u obce Blatnice ve směru jízdy do Německa posprejovat betonovou protihlukovou stěnu různými nápisy v celkové délce 14 m a maximální výšce přibližně dva metry. Svým jednáním tak pachatel způsobil škodu ve výši kolem 50 000 korun.

Policisté z dálničního oddělení žádají všechny občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k ustanovení pachatele, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 501, nebo aby kontaktovali linku tísňového volání 158. Své poznatky mohou sdělit i na jakékoliv policejní služebně.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

17. 2. 2020

