Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Někdo poškodil odpady a další zařízení tak, aby unikala voda

TACHOV – Policisté po pachateli, který se uvedeného jednání dopustil, pátrají.

Tachovští policisté se zabývají případem poškození cizí věci, který se stal z 6. na 7. července letošního roku v Tachově. Do jedné budovy v Tachově na náměstí vnikl dosud neznámý pachatel, který po schodišti vyšel do prvního patra. Tam vešel na toalety, kde pustil vodu z vodovodních kohoutků a zároveň poškodil odpady a zařízení tak, aby došlo k úniku vody. Policisté se domnívají, že voda vytékala v řádu několika hodin, kdy zaplavila první patro budovy a následně prosákla do spodního patra skrze strop, který poškodila. Zatím neznámým pachatelem tak byla způsobena škoda, která nebyla ještě vyčíslena. Tachovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Po pachateli pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

9. 7. 2019

