Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nejrychlejší od nás medaile nedostanou

KOLÍNSKO – Překročení nejvyšší dovolené rychlosti je jedním z nejčastějších prohřešků na silnici.

Po celou dobu letních prázdnin příslušníci dopravní policie Územního odboru Kolín dohlíželi nad bezpečností silničního provozu a namátkově kontrolovali dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Měření rychlosti se v poslední prázdninový týden tedy od 28.8. do 3.9. zaměřilo na hlavní tahy okresu Kolín, převážně na silnici č. I/2, vedoucí od Kutné Hory na Říčany, a na silnici I/12, vedoucí z Kolína na Úvaly. Přestože tyto silnice jsou poměrně přehledné a široké, stávají se častým místem dopravních nehod s tragickými následky. Velmi častou příčinou je právě nepřiměřená rychlost. Ani vědomí rizika možné dopravní nehody nebo postihu ze strany policie mnohé řidiče neodradí od rychlé jízdy. Rekordmanem tohoto týdne je řidič, který v obci Kozojedy, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, spěchal rychlostí 88 km/h. Sice byl nejrychlejší, nicméně jeho výkon nebyl oceněn medailí, pouze body zapsanými do evidenční karty řidiče a blokovou pokutou uhrazenou na místě v hotovosti. Připomínáme, že za jízdu do 20 km/h nad povolenou rychlost, může být pokuta v blokovém řízení až do výše 1.000,-Kč a dva body do karty řidiče a za jízdu 20-40 km/h nad povolenou rychlost může být pokuta v blokovém řízení až do výše 2.500,-Kč a tři body do karty řidiče.

Základem šťastného návratu domů je bezpečná a ohleduplná jízda.

nprap. Svatava Russová

preventista

P ČR ÚO Kolín

30. 08. 2023

