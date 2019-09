Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nejprve útočil doma, pak boural

CHOMUTOVSKO - Policisté muže zadrželi a sdělili mu podezření.

Pravděpodobně rozchod ze strany bývalé přítelkyně byl příčinou jednání, kterého se měl dopustit 33letý Jirkovan. Ten po nedávném rozchodu stále ještě bydlel v bytě u 24leté ženy, která však zřejmě chtěla, aby se už od ní a její nezletilé dcery odstěhoval. V tomto týdnu ve večerních hodinách mezi nimi opět mělo dojít k hádce. Při ní měl muž ženě vytrhnout z ruky mobilní telefon, tím ji udeřit do tváře a poté ho rozbít o zárubně dveří. Rozbitým přístrojem pak měl hodit směrem po poškozené a její dceři. Přitom jí měl ještě sprostě nadávat a vyhrožovat zabitím. Než z bytu odešel, měl z ženiny peněženky navíc odcizit finanční hotovost převyšující 8 tisíc korun. Tím však jednání muže neskončilo. Podle dosavadních zjištění pak usedl do osobního vozidla, s kterým v Jirkově narazil do tělesa kruhového objezdu a dopravního zařízení. Po nehodě se snažil místo opustit, avšak ihned byl zadržen hlídkou jirkovských policistů. Dechová zkouška ukázala více než 1,5 promile alkoholu. Následující den sdělili policisté muži podezření ze spáchání hned několika trestných činů (nebezpečné vyhrožování, poškození cizí věci, krádež, ohrožení pod vlivem návykové látky) a vykázali jej ze společného obydlí. Při výslechu podezřelý uvedl, že do kruhového objezdu najel úmyslně, ale že alkohol užil až po jízdě. K ostatním skutkům se doznal. Policisté ve věci konají zkrácené přípravné řízení. V případě odsouzení hrozí dotyčnému až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 13. září 2019

