Nejprve pomáhala, poté jí okradla

KARLOVARSKO – Seniorce odcizila téměř 8 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Žlutice sdělili 28leté ženě ze Žluticka podezření ze spáchání přečinu Krádež.

Takového jednání se měla dopustit v období od listopadu do prosince roku 2019. Podezřelá žena měla nejprve pomáhat 81leté ženě, kterou znala pouze od vidění. Seniorka byla ráda za její pozornost a ochotu. Její důvěřivosti však mladá žena posléze využila. Během svých návštěv měla poškozené ženě v nestřeženém okamžiku postupně odcizit finanční hotovost ve výši kolem 8 tisíc korun

V případě prokázání viny hrozí podezřelé ženě trest odnětí svobody až na dva roky.

PREVENCE:

Nejen starší občané by si měli dávat pozor na to, komu otevírají dveře od svých bytů a s kým se dávají do řeči na ulici. Podvodníci využívají různé lsti a záminky. Využívají Vaši důvěřivosti a působí na Vaše city, aby se dostali k Vašim penězům. Proto nedůvěřujte neznámým lidem a nepouštějte cizí lidi do svého obydlí.

nprap. Eva Valtová

27. 2. 2020

