Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nejprve narazil do značky, poté do stromu, skončil v příkopu

ZLÍNSKO: Škoda na vozidle je 200 tisíc korun.

V pondělí před devátou hodinou ráno havaroval s vozidlem Škoda Octavia mezi obcemi Bohuslavice u Zlína a Doubravy pětatřicetiletý muž z Uherského Brodu. Při nehodě utrpěl pravděpodobně lehké zranění. Škoda na vozidle činí asi 200 tisíc korun.

Muž jel od obce Doubravy směrem do Bohuslavic u Zlína. Při jízdě z kopce při průjezdu zatáčkou vyjel vpravo, kde narazil do dopravní značky, vozidlo pokračovalo v jízdě a narazilo do stromu. Náraz byl natolik silný, že vozidlo odmrštil přes celou vozovku na druhou stranu, kde zůstalo stát v příkopu.

Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Záchranáři muže převezli k ošetření do nemocnice. Rozsah a závažnost jeho zranění budou policisté zjišťovat. Další okolnosti této havárie prověřují dopravní policisté.

12. ledna 2021, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem