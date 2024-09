Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nejprve napadl záchranáře, pak i policisty

MLADOBOLESLAVSKO - Za násilí proti úřední osobě mu hrozí vězení.

První zářijový den byla hlídka policistů prvosledové hlídky z Mladé Boleslavi krátce před 18. hodinou vyslána do ulice Jana Palacha, kde se měl poblíž dětského hřiště nacházet podnapilý muž, který se chová vůči dalším občanům vulgárně a opakovaně, zřejmě v důsledku podnapilosti, padá na zem.

Policisté okamžitě vyrazili na místo, kde skutečně zpozorovali muže odpovídajícího popisu, který ležel pod stromem. Muž byl zjevně opilý, špinavý a na dotazy policistů, zda je v pořádku a zda není zraněný vůbec nereagoval. Policisté proto na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, aby muže prohlédla a případně ošetřila.

Záchranáři, kteří na místo dorazili rozhodli, že muže převezou do nemocnice ohledně zjištění zdravotního stavu, a to především z toho důvodu, aby zjistili, zda se muž neudeřil při pádu do hlavy nebo nemá jiné zranění. Už po příjezdu zdravotníků je podnapilý cizinec začal vulgárně urážet a při převozu k sanitce se rozpřáhl rukou a pěstí udeřil jednoho ze záchranářů do obličeje, to se pak opakovalo ještě jednou.

V urážkách a agresivním chování pokračoval cizinec i v sanitce, kdy se ohnal i po policistech a jednoho udeřil do oblasti krku, druhého do oblasti břicha, proto policisté agresivního muže použít donucovací prostředky a muže spoutali.

Hned následující den mladoboleslavští kriminalisté 35letému cizinci sdělili podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, za což mu hrozí až 4letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

9. září 2024

vytisknout e-mailem