Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nejprve chtěli drogy pak peníze

BRNO: Přepadenému mladíkovi se podařilo použít pepřový sprej.

Brněnští kriminalisté z 1. Oddělení obecné kriminality v pátek odpoledne bleskově objasnili loupežné přepadení. Dvaadvacetiletého muže v křižovatce ulic Spolková a Hvězdová oslovili tři mladíci. Nejprve se ho dotazovali, zda nemá u sebe marihuanu nebo cigaretu, pak požadovali peníze. Mladého muže obestoupili a jeden z trojice vytáhl z kapsy blíže neurčený předmět, který držel skrytě podél těla a došlo i na výhružky. Muž z obavy, že by se mohlo jednat o nůž, použil svůj pepřový sprej a osobám ho nastříkal do obličejů. Poté se mu podařilo z místa utéct a zamířil na služebnu policie.

Kriminalisté se ihned pustili do práce, zajistili kamerové záznamy a vyjeli do terénu. Vzhledem k jejich osobní a místní znalosti netrvalo dlouho a všechny tři podezřelé výtečníky zadrželi. Jednalo se o jednoho mladistvého a dva dvacetileté mladíky. Povedená trojice měla dále co vysvětlovat na služebně. Za trestný čin loupež může dvojici hrozit až desetiletý pobyt za mřížemi, mladistvému za provinění pak trest poloviční.

por. Andrea Cejnková, 24. ledna 2024

vytisknout e-mailem