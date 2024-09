Nejlepší střelci na jednom místě

Mistrovství republiky ve střelbě

Na prestižní policejní závody – Policejní mistrovství ČR ve střelbě z krátkých služebních zbraní 2024 se kvalifikovalo téměř 100 špičkových policejních střelců z celé České republiky. Akce, která se každoročně stává jedním z vrcholů policejního sportovního kalendáře, znovu potvrdila, že precizní střelba a výjimečné dovednosti jsou neoddělitelnou součástí práce každého policisty. Historie každoročně pořádaného policejního mistrovství sahá daleko do minulosti. Na tradičnost ukazuje i to, že sami organizátoři váhají při určování ročníku konání či ročníku prvotního klání.

Střelecké závody, které jsou ryzím policejním sportem, nabídly závodníkům nelehké střelecké situace v duchu pravidel IPSC (International Practical Shooting Confederation). Jednotlivci měřili své síly na 8 připravených situacích a pro družstva museli vyřešit formou štafety situace 3. Hodnotnost IPSC závodu je dána náročností navržených střeleckých situací, při nichž si závodníci vyzkouší především střelecké schopnosti.

Vítězové jednotlivých disciplín se nakonec utkali ve speciální kategorii Shoot-off. V takzvaném rozstřelu mohli férovým a napínavým způsobem předvést své střelecké dovednosti. Pod tlakem času a soupeře pak ukázali, kdo je v této disciplíně nejlepší.



Vítězství pro nejrychlejší a nejpřesnější

Policejní mistrovství ve střelbě ČR z krátkých služebních zbraní, které se konalo od 2. 9. do 5. 9. 2024 na střelnici v Brodu u Příbrami, zná své vítěze. Závod byl velmi vyrovnaný, přičemž rozdíly mezi nejlepšími střelci byly mnohdy minimální. Soutěžící museli zvládat rychlé přebíjení zbraní, pohybovat se mezi kryty a střílet v různých pozicích, což vyžadovalo kombinaci techniky, zkušeností a koncentrace.



V kategorii ženy se na předních příčkách umístily:

1. plk. Mgr. Martina Štěpánová KŘP Jihomoravského kraje

2. pplk. Ing. Kateřina Trnková PP ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

3. pprap. Iva Kopčilová KŘP hl. m. Prahy



Kategorie muži je každoročně velice napínavá a dá se říci, že již tradičně se na první příčce umístil a stal se tak i absolutním vítězem nprap. Bc. Radim Maděránek KŘP Jihomoravského kraje

2. střelec URNA

3. střelec URNA



V kategorii družstev ovládly první tři místa dámy z :

1. KŘP Jihomoravského kraje

2. KŘP Pardubického kraje

3. KŘP Moravskoslezského kraje

V kategorii družstev mužů vybojovali své pozice týmy z:

1. URNA

2. KŘP Jihomoravského kraje

3. KŘP Jihočeského kraje



A na konec i napínavá disciplína Shoot-off zná své vítěze:

Ženy: pplk. Ing. Kateřina Trnková

Muži: nprap. Bc. Radim Maděránek

Družstva ženy: KŘP hl. m. Prahy

Družstva muži: URNA





Všichni účastníci předvedli obdivuhodné výkony a ukázali, že jsou nejen připraveni splnit své povinnosti v rámci policejní služby, ale také překonávat své limity v oblasti sportovní střelby.





Organizace a bezpečnost na prvním místě

Celá akce byla organizována Útvarem policejního vzdělávaní a služební přípravy za přísných bezpečnostních pravidel. Hladký průběh všech střeleckých situací byl také díky zkušeným instruktorům střelby, kteří se ujali role přísných rozhodčích.

Závěrem by pořadatelé chtěli poděkovat nejen všem účastníkům i organizačnímu týmu za bezchybný průběh celé akce, ale také Krajskému ředitelství Středočeského kraje za poskytnutí střelnice a za zdravotní dohled děkují Zdravotnickému zabezpečení Ministerstva vnitra. V neposlední řadě patří velké poděkování Hotelu Solenice za zázemí, které poskytli veškerým účastníkům závodu.





kpt. Irena Pilařová

tisková mluvčí PP ČR

12. září 2024









