Nejlepší ostravští policisté a občanští zaměstnanci převzali ocenění

MŘP Ostrava - Městské ředitelství policie Ostrava ocenilo své nejlepší policisty a občanské zaměstnance za rok 2022

V pondělí 14. listopadu 2022 proběhlo v prostorách Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí slavnostní ocenění nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Městského ředitelství policie Ostrava za rok 2022.

Slavnostního aktu se kromě vedení Městského ředitelství policie Ostrava, v čele s ředitelem plk. Antonínem Řezníčkem, zúčastnila také řada vzácných hostů a to primátor města Ostravy Tomáš Macura, ředitel Vazební věznice Ostrava plk. Marek Valenta a vedení Městské policie Ostrava, ředitel Miroslav Plaček a zástupci vedoucího operativního oddílu Tomáš Honczek a René Petr.

Úvodní slovo patřilo řediteli Městského ředitelství police Ostrava panu plk. Antonínu Řezníčkovi, který přivítal všechny hosty a poděkoval přítomným policistům a občanským zaměstnanců za skvěle odvedenou práci a vzácným hostům za aktivní spolupráci v letošním roce. V podobném duchu se nesl také následný proslov primátora města Ostravy Tomáše Macury, který všechny v prostorách Magistrátu města Ostravy přivítal a poděkoval jim za jejich vysoké pracovní nasazení.

Jako první byla vyhlášena kategorie „Tým roku 2022“, kterou získali policisté obvodního oddělení policie Mariánské Hory. Toto obvodní oddělení je situováno uprostřed města Ostravy, kde je velký pohyb a koncentrace lidí. To s sebou přináší také větší nápad trestné činnosti, při jehož objasňování dosahují policisté z tohoto oddělení výborných výsledků. Ocenění si převzali čtyři policisté, kteří zde vykonávají práci nad rámec svých služebních povinností a to nprap. Pavel Chylik, pprap. Dominik Michna, prap. Leszek Kolebacz a prap. Tomáš Ham. Za skvělý chod celého oddělení bylo ohodnoceno také jeho vedení a to vedoucí npor. Dalibor Řeháček a jeho zástupci npor. Filip Krakovka a npor. Tomáš Pražák.

Další ocenění si za svou svědomitou a skvěle odvedenou práci převzaly tři občanské zaměstnankyně. Paní Karla Závadská, která pracuje na druhém oddělení obecné kriminality, dále paní Mária Hamplová z jedenáctého oddělení obecné kriminality a paní Jarmila Bajgerová ze sekretariátu obvodního oddělení policie Ostrava Přívoz. Všechny tyto tři zaměstnankyně jsou svým kolegům vždy oporou a po pracovní stránce je charakterizuje ochota a spolehlivost.

Následovalo vyhlášení kategorie „Policista roku 2022“, ve které byli za nadstandartní pracovní nasazení, iniciativu, vysokou úroveň odborných znalostí a dosažení mimořádných pracovních úspěchů oceněni tři policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování a tři policisté z vnější služby.

Za útvar služby kriminální policie a vyšetřování získal třetí místo por. Zdeněk Kresta, který dosahuje velmi dobrých výsledků při vyšetřování trestné činnosti na úseku drogové kriminality a dokáže profesionálně organizovat a řídit chod policejních akcí včetně krizových situací. Druhé místo patřilo por. Danu Petrečkovi, jenž v letošním roce objasnil více jak 80 skutků přečinů výtržnictví. První místo v této kategorii pak získal por. Radim Zachara, který již řadu let dosahuje skvělých výsledků při odhalování násilné trestné činnosti a své dlouholeté zkušenosti ochotně předává svým služebně mladším kolegům.

Za vnější službu Městského ředitelství policie Ostrava pak získal třetí místo npor. Richard Palát, zástupce vedoucího obvodního oddělení Ostrava střed, který plní své úkoly na vysoké profesionální a nadstandartní úrovni. Druhé místo obsadil policista a skvělý dozorčí útvaru obvodního oddělení Vratimov prap. Petr Sýkora, jenž tuto funkci vykonává již dlouhých 15 let a jehož předností je ochota vždy poradit a pomoci. První místo získal nprap. Jan Sadový z obvodního oddělení Ostrava Přívoz, který vyniká svým nadstandardním přístupem k práci a jehož doménou je především prověřování a odhalování majetkové trestné činnosti.

Vítězem kategorie „Veterán roku 2022“ se stal zástupce vedoucího obvodního oddělení Ostrava Přívoz npor. Josef Štěrba, který tuto funkci zastává již dlouhých 17 let a jehož profesní kariéra u policie započala již v roce 1985. Za tuto dobu si prošel řadou funkcí a útvarů, ve kterých nasbíral cenné zkušenosti.

Poté došlo k předání Medailí veterána Policie České republiky, kterou za příkladnou spolupráci s veterány získal ředitel Městského ředitelství policie Ostrava plk. Antonín Řezníček, jeho zástupce pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Kamil Vašťák a vedoucí obvodního oddělení Ostrava Poruba 2 npor. Martin Běgus.

Nechybělo ani udělení Medailí ředitele Městského ředitelství policie Ostrava. Za dosahování příkladných výsledků v řídící funkci tuto medaili získali mjr. Jiří Tobiáš, mjr. Radovan Dubový, mjr. Anton Drozd, npor. Ján Lehotský, npor. Renáta Schlehrová, npor. Dalibor Řeháček, npor. Miroslav Wiesner a ppor. Luděk Kremser. Za dlouhodobé plnění úkolů nad rámec svých služebních a pracovních povinností, aktivní podíl a vynaložené úsilí při prosazování dobrého jména Městského ředitelství policie Ostrava ji obdržel také kpt. Bohdan Velička. Dalšími, kteří medaili získali, byli por. Pavel Šrámek a por. Petr Michalík za dlouhodobé plnění úkolů nad rámec svých služebních a pracovních povinností. Medaile ředitele Městského ředitelství policie Ostrava byla za aktivní spolupráci s útvarem a organizačními články městského ředitelství v oblasti veřejného pořádku, boje s kriminalitou a aktivní spolupráci při tvorbě jednotlivých koncepční oblastí činnosti městského ředitelství udělena také řediteli Vazební věznice Ostrava plk. Marku Valentovi, řediteli Městské policie Ostrava Miroslavu Plačkovi a zástupci vedoucího operativního oddílu Městské policie Ostrava Tomáši Honczekovi.

Slavnostní předávání bylo zakončeno zvláštním poděkováním ředitele městského ředitelství, které bylo uděleno zástupci vedoucího operativního oddílu Městské policie Ostrava panu Renému Petrovi za aktivní spolupráci.

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme.

nprap. Darina Veselá

oddělení prevence, 18. listopadu 2022

