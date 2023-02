Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nejlepší okrskář je policistou více jak sedm let

KRAJ – Policista Martin Rybář si svého vítězství v soutěži „Okrskář roku 2022“ velmi váží a zásluhu na tomto ocenění přikládá i svým kolegům z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, se kterými ve službě spolupracuje.

Před několika dny praporčík Martin Rybář z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou získal první místo v soutěži „Okrskář roku 2022“, která se v rámci Krajského ředitelství policie Libereckého kraje koná již od roku 2014. Nejlepšího okrskáře libereckého kraje mám tu čest znát osobně. Měla jsem i několik příležitostí s ním spolupracovat v rámci preventivních akcí v Jablonci nad Nisou, které jsme spolu organizovali, a to v několika případech pro fyzicky i psychicky hendikepované osoby. Už při těchto akcích jsem se nemohla nevšimnout toho, že Martin je ve své profesi profesionál a navíc člověk i s velkým srdcem. Proto jsem využila příležitosti a jako nejlepšímu okrskáři jsem mu položila několik otázek.

Martine, kdy jsi vlastně nastoupil do služebního poměru k Policii České republiky a na jakých útvarech si sloužil?

„K Policii jsem nastoupil v říjnu roku 2015 a po ukončení základní odborné přípravy jsem nastoupil na Obvodní oddělení v Jablonci nad Nisou, kde sloužím doteď.“

Co všechno obnáší být okrskářem a co je tedy v této činnosti tvojí hlavní náplní práce?

„Okrskáře dělám v podstatě nad rámec své hlavní činnosti, což je zpracování nápadu trestné činnosti a výjezdů na oznámení z linky 158. To, že jsem okrskář, znamená, že mám přidělenou část města, kde provádím hlídkovou a obchůzkovou službu, dohlížím na veřejný pořádek, kontroluji kriminálně závadové osoby, řeším dlouhodobé problémy a snažím se působit i preventivně. Zároveň spolupracuji s okrskářem Městské policie v Jablonci nad Nisou, kdy si vyměňujeme různé poznatky a často se scházíme právě takzvaně v terénu.“

Jaký okrsek máš v Jablonci nad Nisou přidělený? Představ nám ho.

„Mám přidělený okrsek Žižkův Vrch. Jedná se o část na západní straně Jablonce nad Nisou, kde zde je hodně zeleně v podobě lesoparku Žižkův Vrch a areálu Srnčí důl, ale také jedno z největších volně přístupných parkovišť, které je součástí Vendo parku, kde jsou různé obchody.“

Co pro tebe osobně znamená získání ocenění Okrskář roku 2022?

„Samozřejmě z ocenění mám radost a prvního místa si velmi vážím. Nesmím ale opomenout všechny své kolegy z oddělení, se kterými spolupracuji, protože je to i jejich zásluha.“

Na co bys nalákal do našich řad muže a ženy, kteří v tuto chvíli třeba jen uvažují o tom stát se policistou či policistkou?

„Nalákal bych je především na to, že se jedná o nestereotypní práci, jelikož policisté mají široký záběr působnosti a setkávají se s různými skupinami lidí ve společnosti, ve kterých se neřeší jen „malichernosti“, ale kolikrát situace, které se zdají být opravdu vážně a vážné v konečném důsledku jsou. Na druhou stranu je to hřejivý pocit, když se podaří něco takzvaně objasnit a lidé tak vědí, že Policie České republiky jim pomohla a je tady především pro ně."

Martine, moc ti děkuji za čas, který jsi našemu rozhovoru věnoval, a do dalších let ti přeji v tvé policejní službě hodně úspěchů, spokojenosti a samozřejmě i plně zaslouženého pocitu z dobře odvedené práce.



nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

