Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nejkrásnější úsměvy na tvářích seniorů vykouzlili služební psi psovoda z Plzeňského kraje

PLZEŇSKÝ KRAJ - Canisterapie v Senior residence Terasy

Dnes se dvě policistky z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje vydaly společně s psovodem a jeho služebními psy na návštěvu k seniorům do Senior residence Terasy. V residenci vládne rodinná atmosféra a rádi se zde věnují různým společenským, kulturním i vzdělávacím aktivitám. Nejstarší obyvatelka Senior residence Terasy je ve věku 99 let. Celkem se v sídle nachází 52 klientů, kde převážnou částí jsou ženy.

Policisté seniorům popsali svoji činnost i veselé historky ze služby a předvedli poslušnost služebních psů. Babičky se mohly se služebními psy pomazlit, dát jim nějakou laskominu a Cofina i Axi jim za to podaly pac. Policejní psovod je u Policie České republiky ve službě 26 let z toho 20 let zařazen u služební kynologie. Má doma ustájeny 3 služební psy, jsou to členové rodiny. Každý den začíná ranním venčením, poté nástupem do služby, kde zajišťují servis pro útvary Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje ve vyhledání drog, výbušnin, akcelerantů. Dále provádí jejich výcvik a opět každodenní ošetření, venčení, krmení…..a to všechno 3x.

Každý rok jsou ve výcvikovém středisku Policejního prezidia přezkušovány a obhajují atestaci ve své specializaci (OPL, výbušniny). Co se týče canisterapie, tak tam rovněž náš policejní psovod společně s Ferrari (Cofinou) každý rok obhajují atest canisterapeitického týmu.

Informace ke zmiňovaným psům:

Ferrari (Cofina), 9 let, nejen specialista na vyhledávání OPL (drogy), ale také se 2,5 roku se věnuje canisterapeutické činnosti

Axi, 4 roky, specialista na vyhledávání výbušnin a nástražných výbušných systémů

Plemeno – Border kolie

Slovy policejního psovoda: „Canisterapie je pozitivní, léčebný kontakt psa a člověka i pouhou přítomností dokáže pes vyvolat dobrou náladu……to je důvod proč dělám psovoda J.“

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

