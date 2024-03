Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nejen vloupání, ale i krádež kamery městského kamerového systému

Frýdecko-Místecko - policisté dvojici dopadli.

Pro policisty z obvodního oddělení Frýdlant nad Ostravicí jsou to „známé firmy“ a nyní opět spadla klec. Dvojice mužů (oba 29 let) se měla v druhé polovině února vloupat do kůlny na pozemku rekreační chaty a také na terasu u jedné z restaurací. Jednomu z nich padla do oka i kamera městského kamerového systému.

V prvním případě si měli vyhlídnout oplocený pozemek chaty, na který se měli dostat po překonání visacího zámku na brance. Tam je v přilehlé dřevěné kůlně měly zaujmout věci, které by se daly zpeněžit. Když se jim však mělo podařit dveře kůlny otevřít, vyrušily je nějaké hlasy, takže z místa utekli s prázdnou. „Úspěšnější“ byli až v druhém případě. Tentokrát se stala jejich zájmem terasa u jedné z restaurací. Do té měli vniknout a odcizit z ní motorovou pilu a kufr s nářadím v celkové hodnotě přes 21 tisíc korun.

A aby toho nebylo málo, jednoho z mužů zaujala také kamera městského kamerového systému upevněná na sloupě veřejného osvětlení. Jelikož byla umístěna vysoko a on na ní nedosáhl, rozhodl se ji získat naprosto kutilským způsobem. Kombinací věcí svých a dalších, které nalezl v přilehlých kontejnerech, měl vyrobit nástroj. Tím pak měl upevněnou kameru sundat. Škoda způsobená jejím odcizením je téměř 10 tisíc korun.

Díky kamerovým záznamům, jejich vyhodnocení a také na základě získaných poznatků se policistům podařilo zjistit totožnost obou mužů, kterým v těchto dnech sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. U výslechu se oba ke skutkům doznali. Odcizenou kameru i s příslušenstvím měl jeden z nich prodat další osobě za pětistovku. Pilu a nářadí pak někomu jinému za několik tisíc korun, které si s parťákem měli rozdělit. V případě odsouzení jim hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Neusnadňujte nezvaným hostům jejich „práci“ a objekty si řádně zabezpečte proti vloupání. Využít můžete složitější zamykací systémy, ochranné mříže nebo uzamykatelné okenice. Také kamerové systémy mohou zloděje odradit, a když ne, mohou pak posloužit k rychlému odhalení a dopadení pachatele.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

8. března 2024

