Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nejen mikulášská nadílka, ale i policie rozzářila oči malého Kryštofa

KRAJ - V rámci projektu středočeské policie "Přes bariéry s policií" pomohli policisté a policistky vybrat finanční prostředky na vozík pro handicapovaného Kryštofa.

Je to úplně normální kluk – baví ho lego, se ségrou rád zpívá a tančí, rád poslouchá rádio, prohlíží si knížky . . . ale přesto je 5letý Kryštof oproti nám jiný - neuvěřitelně šikovný a silný. Velmi statečně překonává nepřízeň osudu v podobě zdravotních komplikací, z důvodu kterých se neobejde bez invalidního vozíku. Přesto všechno je Kryštof veliký bojovník a veselý kluk. A roste stejně rychle, jako jeho vrstevníci. Co s ním ale neroste, je invalidní vozík, který ho provází životem a značně mu pomáhá. A proto se rodiče snažili sehnat finanční prostředky na nový, větší, lepší vozík. Celý příběh Kryštofa naleznete zde.

Sen se 5letému Kryštofovi, a bezesporu i jeho rodině, splnil v těchto dnech. Kromě toho, že za ním přišel s nadílkou Mikuláš s andělem, kteří rozzářili jeho oči, nadělovala také policie, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211 a nadace Charta 77 - Konto bariéry. Právě nadace vybrala v rámci již 3letého projektu „Přes bariéry s policií“, jehož realizátorem je středočeská policie, příběh Kryštofa, jehož rodině chybělo 90 tisíc korun na pořízení většího a lepšího vozíku pro svého syna. „Na Kryštofa vybírali finanční prostředky policisté a policistky z celého Středočeského kraje. A právě díky jejich solidaritě a ochotě pomoci jsem mohl v těchto dnechpředat Kryštofovi finanční prostředky na pořízení nového vozíku,“ sdělil ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, generál Václav Kučera. „Musím říci, že příběh Kryštofa mé kolegy a kolegyně opravdu velmi zaujal, zejména pak to, jakým způsobem ke svému handicapu přistupuje a jak se už v tak nízkém věku dokázal ,poprat‘ s osudem. A to vypovídá také o částce, kterou jsme vybrali – přes 155 tisíc korun. Sám Kryštof byl tedy velkou motivací a díky němu se podařilo získat opravdu vysokou částku. Kryštofovi předáme 90 tisíc korun na jeho nový vozík a další vybrané finanční prostředky se tak budou moci, po dohodě s nadací Charta 77 – Konto bariéry, rozdělit dalším klientům, kteří pro lepší zvládání každodenního života potřebují podpůrné pomůcky, které jim alespoň částečně život usnadní,“ zhodnotil generál Kučera.

Spolu s ředitelem středočeské policie se předání šeku malému Kryštofovi účastnili i stálí partneři projektu „Přes bariéry s policií“, a to Sandra Štefániková z nadace Charta 77 – Konto bariéry a zástupce Zdravotní pojišťovny MV ČR 211, Ing. Jan Vaněček, který Kryštofovi předal další šek s bezmála 50ti tisícovou částkou.

Projekt „Přes bariéry s policií“

„Přes bariéry s policií“ je sportovně-charitativní projekt středočeské policie, který je realizován již od roku 2018, tedy třetím rokem. Jeho cílem a hlavní myšlenkou je motivovat studenty středních škol ve Středočeském kraji ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomoci handicapovaným lidem. „Za dobu trvání projektu jím prošlo a zaregistrovalo se 2 783 studentů 4. ročníků SŠ a VOŠ,“ vyjmenovává generál Kučera. „Nadace Charta 77 – Konto bariéry, která s námi od počátku projektu spolupracuje, vybrala za tři roky příběhy deseti klientů – dětí, mužů, žen, kteří se potýkali s pohybovým handicapem a potřebovali finanční podporu na zakoupení zdravotních pomůcek, které by jim zásadně pomohly a zlepšily kvalitu života. A co považuji za zásadní a důležité je poděkování středočeským policistům a policistkám. Za tři roky fungování projektu, i s finanční podporou Zdravotní pojišťovny MV ČR 211, vybrali mezi sebou na tyto klienty bezmála jeden milión korun. Je to úctyhodná částka, která si zaslouží obdiv i mé poděkování,“ uzavřel ředitel středočeské policie generál Václav Kučera.

Hlavními partnery projektu jsou Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211, nadace Charta 77 – Konto bariéry a Bezpečná společnost, z.s. Všichni se po celou dobu projektu snaží pomáhat těm, kteří musí zvládat život s handicapem. Více o projektu zde.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

5. prosince 2020



