Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nejdříve narazil do autobusu, pak trefil i kamion

VSETÍNSKO: V dechu mu naměřili více než 3 promile.

V pátek krátce po osmnácté hodině jsme přijali oznámení o dopravní nehodě mezi osobním a nákladním automobilem, ke které došlo v katastru obce Horní Bečva. Devětatřicetiletý řidič osobního automobilu jel ve směru od obce Prostřední Bečva, v pravotočivé zatáčce však vyjel do protisměru a narazil do přední části protijedoucího kamionu. Řidič menšího z vozů při nehodě utrpěl poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Policisté na místě nehody provedli u obou řidičů dechové zkoušky, přičemž u řidiče kamionu byl výsledek negativní. Naopak u viníka nehody byl alkohol v dechu zjištěn a nebylo ho málo. Devětatřicetiletý řidič nadýchal bezmála tři a půl promile alkoholu. Je tedy podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Materiální škody byly předběžně odhadnuty na více než čtyři sta tisíc korun.

Policisté během vyšetřování zjistili, že stejný řidič o pár minut dřív narazil zezadu i do autobusu, který odbočoval do místní části obce Prostřední Bečva – Kněhyně. Od této nehody však podnapilý řidič ujel.

21. listopadu 2022, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem