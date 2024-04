Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nejdřív pervitin, pak „nakládačka“

CHOMUTOVSKO - Ze žárlivosti zbil bývalou přítelkyni, kterou předtím zásoboval pervitinem.

Ze spáchání několika trestných činů obvinil vyšetřovatel 30letého muže z Chomutovska. Policisté ho zadrželi poté, co se jeho bývalá přítelkyně obrátila na policii s tím, že ji fyzicky napadl a obral o telefon. K události došlo koncem března v odpoledních hodinách, kdy spolu dotyční nejdříve v chomutovském parku popíjeli vodku a poté užili pervitin. Později odpoledne se přesunuli k ulici Škroupova, kde se spolu začali hádat. Důvodem byla zřejmě vzájemná žárlivost na možné další vztahy. Poté měl muž poškozenou udeřit několika ranami pěstí do obličeje, po nichž upadla na zem. Přitom jí měl ještě z kapsy vytáhnout mobilní telefon. Podle slov napadené nejspíš proto, aby se přesvědčil, zda si s někým dopisuje. Pak i s telefonem z místa odešel. Žena v důsledku napadení utrpěla drobná zranění, s nimiž se nechala ošetřit v nemocnici. Mezitím přivolaní policisté muže zadrželi.

Při výslechu poškozené pak vyšlo najevo, že kromě jejího napadení a krádeže telefonu se měl dotyčný dopustit i dalšího protiprávního jednání. Spočívalo v tom, že měl ženě opakovaně nejméně po dobu několika měsíců zdarma zhruba jedenkrát do týdne poskytovat pervitin, který sám užívá. Přitom byl pro obdobnou trestnou činnost nedávno soudem potrestán. Nyní tedy kvůli popsanému jednání čelí dalšímu obvinění ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dále z přečinů krádeže a výtržnictví. U soudu mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

