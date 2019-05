Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nejdřív napadl družku a pak policistu

PŘÍBRAMSKO - Čtyřicetiletý muž napadl a zranil policistu.

K incidentu došlo v neděli 19. května v odpoledních hodinách v příbramské nemocnici, kam byl podnapilý cizinec převezen před umístěním do policejní cely, protože předtím fyzicky ubližoval své družce.

Příslušník policie se snažil zabránit jeho agresivnímu chování vůči zdravotnickému personálu, muž ho však přitom kopl do hlavy a do ruky, kterou si ji kryl, přičemž mu zlomil záprstní kosti na dlani. Dechová zkouška u násilníka vykázala hodnotu přesahující tři promile. Dotyčný se nyní bude zpovídat ze zločinu násilí proti úřední osobě, za což stanovuje trestní zákoník až šest let odnětí svobody.

22. květen 2019

