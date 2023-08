Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nejdřív kradl, pak vyváděl

CHOMUTOVSKO - Už je ve vazbě; Během čtvrt hodiny kontrolováni dva opilí řidiči.

Ve vazební věznici si na verdikt za své jednání počká 58letý muž, který se minulý pátek po osmé ráno vydal do supermarketu v centru Chomutova, aby si tam „nakoupil“ bez placení. Na prodejně si do svého batohu schoval šampony, gel na holení a další drogerii v hodnotě přes 1.200 korun a suverénně prošel prostorem pokladen bez zaplacení zboží. Odejít se mu ale nepodařilo, zastavila ho totiž vedoucí prodejny s tím, aby jí ukázal batoh. To dotyčný odmítal a se ženou se o batoh přetahoval. Pak se vrátil na prodejní plochu, kde začal pít své pivo. Nedbal na výzvy vedoucí prodejny ani skladníka, aby je následoval a vyčkal na příjezd policie, místo toho na ně a posléze i na jednu z prodavaček slovně útočil, nadával a vyhrožoval. Skladníkovi se opakovaně pokoušel dát tzv. „hlavičku“. Mezitím ještě v prostoru regálů začal rozhazovat na zem odcizené věci, které vyndával z batohu. Několikrát také z kapsy vytáhl zavřený rozevírací nůž, jenž pak zase do kapsy zastrčil.

Přivolaní policisté muže zadrželi a sdělili mu podezření ze spáchání trestných činů krádeže a výtržnictví. V rámci zjednodušeného zkráceného přípravného řízení pak případ předali státnímu zástupci a v současné chvíli je dotyčný z rozhodnutí soudu ve vazební věznici. Za mřížemi by mohl vzhledem k dřívějšímu odsouzení a teprve nedávnému propuštění z vězení (duben 23) strávit až tři roky.

Během čtvrt hodiny kontrolováni dva opilí řidiči

V neděli večer přistihly na různých místech během patnácti minut hlídky chomutovských policistů dva řidiče pod vlivem alkoholu. Prvního z nich kontrolovali policisté před půl devátou při řízení osobního vozidla v ulici Hrdinů v Jirkově a muž (ve věku 59let) nadýchal hodnoty kolem 2,6 promile alkoholu. Krátce po půl deváté zastavila jiná hlídka řidiče osobního auta v chomutovské ulici Na Moráni a také tento 53letý muž byl pod vlivem alkoholu. Dechové zkoušky ukázaly hodnoty kolem 2,5 promile. Oba byli zadrženi a již si od policistů převzali záznamy o sdělení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 16. srpna 2023

