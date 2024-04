Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nejdřív dojezdil řidič

MOSTECKO - Pak ve stejném autě i řidička.

V úterý večer v rámci hlídkové činnosti zastavili hamerští policisté v ulici Podkrušnohorská vozidlo tovární značky Škoda, ve kterém byl šofér se svou kamarádkou. Strážci zákona řidiče vyzvali, aby předložil doklady potřebné pro řízení a provoz automobilu. Kontrolovaný 42letý muž nepředložil řidičský průkaz, a to zcela ze zásadního důvodu. Oprávnění motoristovi totiž odebral Magistrát města Ústí nad Labem, který mu před třemi měsíci uložil zákaz řízení všech vozidel. Policisté ho na místě zadrželi a převezli na stanici. Tam jela i spolucestující jako svědkyně. Po všech provedených úkonech společně z oddělení odešli. To ještě neměli tušení, že se za chvíli vrátí zpět. O odstaveném vozidle věděli městští strážníci, a to díky jejich vzájemné spolupráci s republikovými policisty. Strážníci škodovku opět zastavili a přivolali hamerskou hlídku. Ženu nenapadlo totiž nic lepšího než to, že nabídla kamarádovi odvoz domů. Opomněla ovšem důležitou skutečnost. Magistrát, ale pro změnu v Teplicích uložil 42leté ženě minulý rok taktéž zákaz řízení všech motorových vozidel. Na hamerské obvodní oddělení se tak společně vrátili, akorát v opačném gardu. Oba si převzali sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za to jim hrozí v případě uznání viny až dvouleté vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

24. dubna 2024

vytisknout e-mailem