Nejdřív auto, pak kolo

CHOMUTOVSKO - Recidivistu ujíždějícího na kole policista zpacifikoval; Vloupal se do sklepa.

Nepovedený večer má za sebou 39letý recidivista z Chomutova. Ten se měl nejprve v neděli pozdě večer pokoušet dostat do vozidla zaparkovaného v ulici Kpt. Jaroše v Jirkově, z něhož chtěl zřejmě něco odcizit. Po rozbití okénka však na muže křiknul svědek, který uslyšel hluk a vykoukl z okna svého domu. Podezřelý tedy z místa utekl, aniž by se do auta dostal. O chvíli později měl dotyčný v ulici Na Stráni vniknout na pozemek rodinného domu a odcizit tam horské kolo. Chtěl na něm prý ujet, protože očekával, že na místě bude brzy policie. To se také stalo, a když muž projížděl na kole kolem policejní hlídky, která právě na ulici od svědka získala informace k popisu pachatele vloupání do auta, policista podezřelého strhl z kola a zadržel ho. Odcizené kolo je tak zpět u svého majitele a zadrženému muži policisté sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody.

Za jejich spáchání hrozí tomuto několikrát trestanému recidivistovi v případě odsouzení až tříleté odnětí svobody.

Vloupal se do sklepa

Obvinění z trestného činu krádeže čelí 31letý muž z Jirkova. Podle policistů se měl dotyčný v červnu vloupat do sklepní kóje panelového domu v ulici Na Borku v Jirkově a odcizit odtud dvě dětská jízdní kola. Poté, co policisté zjistili, kdo se měl krádeží kol dopustit, zahájil vyšetřovatel trestní stíhání pro spáchání trestného činu krádeže. Obvinění si muž převzal ve vazební věznici, kam byl mezitím umístěn kvůli páchání další majetkové trestné činnosti. Za mřížemi by v případě uznání viny soudem mohl strávit až tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 8. září 2021

