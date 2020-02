Nejčastějším druhem kyberkriminality jsou podvodná jednání

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

KRAJ – Obezřetnost se vyplatí nejen při výběru zboží na internetu, ale také například při zprostředkování práce v zahraničí.

Dnešní doba je velice úzce spojena s technologiemi a s využíváním internetu, ať již k pracovním nebo soukromým účelům. Internet je jednoduše součástí našeho života. V naší populaci ale existuje také několik výjimek, které virtuální prostředí nepoužívají ani za jedním z výše uvedených účelů, nicméně na internetu tráví mnoho času a své schopnosti využívají k tomu, aby zde páchali trestnou činnost. Kyberkriminalita nebo také kybernetická kriminalita je jedním z nových trendů kriminality, na kterou se policie velice výrazně zaměřuje. Kyberkriminalita je odvozena od slova kyberprostor. Jedná se o virtuální prostředí, které funguje po celém světě. Kyberprostor slouží jako prostor pro kybernetické aktivity či jako prostor vytvořený informačními a komunikačními technologiemi, který vytváří virtuální svět jako paralelu k prostoru reálnému, k tradičnímu životu. Jednoduše lze říci, že kyberkriminalita je trestná činnost, tedy jednání, které je namířeno proti počítači, případně proti počítačové síti, nebo jednání, při němž je počítač použit jako nástroj pro spáchání protiprávního jednání.

Nejčastějším druhem kyberkriminality jsou podvodné aktivity na internetu. Jedná se například o prodej neexistujícího zboží v úmyslu se obohatit. Kupující poté čeká na zboží, které nikdy nepřijde. Pokud kupujeme zboží nebo služby na e-shopu, je důležité si důkladně přečíst recenze. Podvodné e-shopy prodávají zpravidla zboží za velice nízké ceny a je jen jedna možnost způsobu platby. Podobný je postup v oblasti podvodných inzerátů (prodej elektroniky, prodej vozidel, prodej zvířat, pronájmy bytů). Do podvodného jednání lze začlenit také falešné sbírky a tzv. nigerijské podvody. Podvodníci emailem oslovují důvěřivce s prosbou o půjčku, aby se dostali k pohádkovému dědictví. Slibují k tomu také bohatou odměnu. Tyto emaily většinou přicházejí jako spam ve velice špatně psané a neskloňované češtině. Pokud vám takový email přistane ve vaší schránce, rozhodně na něj nereagujte a žádné peníze nikam neposílejte. Do podvodných aktivit lze také zahrnout krádeže údajů z platebních karet a krádeže peněz z bankovních účtů pomocí phishingových útoků. Těmito útoky pachatelé zaznamenávají přístupové kódy sloužící k podvodnému přístupu na bankovní účty, z nichž následně neoprávněně odčerpávají finanční prostředky.

Středočeští kriminalisté z odboru analytiky a kybernetické kriminality řešili v roce 2018 celkem 233 podvodných jednání na internetu. V roce 2019 byl zaznamenán nárůst o 227 těchto případů. V roce 2019 tedy kriminalisté řešili celkem 460 případů podvodného jednání na internetu.

Obezřetní by měli být také ti, kteří mají zájem o zaměstnání v zahraničí, ať už se jedná o stálý pracovní poměr nebo brigádu. Pachatelé disponují velice dobrými informace o společnosti, která možnosti uplatnění v zahraničí nabízí. Pachatelé poté dokáží být velice přesvědčiví a manipulativní. Vydávají se za zprostředkovatele nebo dobrého partnera společnosti, vše s obětí domluví s tím, že se jim ozve někdo přímo z firmy. Následně na email poškozeného přijde zpráva například od ředitele agentury s výzvou k zaplacení nemalého poplatku. Tento email je však podvodný stejně tak jako celé předchozí jednání. Proto je třeba si vždy opravdu zjistit o agenturách a společnostech co nejvíce informací. Nezabere to mnoho času a může nám to ušetřit nemalou finanční částku.

Dalším druhem kybernetické kriminality, kterým se policisté zabývají, je například porušování autorských práv kopírováním produktů, šíření závadného elektronického obsahu (dětská pornografie, extremistická propaganda, poplašné zprávy,…), neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a další.

V níže zobrazeném grafu se nacházejí čísla celkové kybernetické kriminality a kriminality páchané v prostředí internetu, kterou řešili policisté ve Středočeském kraji. V roce 2018 bylo nahlášeno celkem 647 skutků (trestné činy i přestupky). V roce následujícím, tedy v roce 2019, byl zaznamenán nárůst o 721 skutků. Celkové číslo se tedy v roce 2019 vyšplhalo na 1368 případů (trestných činů a přestupků).

17. února 2020

