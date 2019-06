Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nehody zablokovaly hlavní silniční tah I/50

UHERSKOHRADIŠŤSKO: K jedné nehodě se přidaly další dvě.

Včera krátce po čtvrté hodině odpoledne vyjížděli dopravní policisté k obci Podolí ke střetu vozidel. Devětačtyřicetiletý řidič octavie jel od Veletin směrem na Podolí. Zřejmě zdravotní indispozice zapříčinila, že muž ztratil kontrolu nad řízením a vozidlo tak přejelo do protisměru, kde narazilo do protijedoucího tahače a následně i do fabie. Octavie pak ještě narazila do svodidel a za nimi se zastavila v mírném svahu. Její řidič utrpěl zranění, se kterým byl převezen do Uherskohradišťské nemocnice. Škoda na vozidlech, komunikaci a svodidlech je předběžně vyčíslena na bezmála půl milionu korun.

V místě probíhalo vyšetřování dopravní nehody a začaly se tak tvořit kolony vozidel. Od Kunovic se po páté hodině k tomuto místu blížil devětadvacetiletý řidič kamionu, který se zřejmě dostatečně nevěnoval řízení. Pozdě zareagoval na stojící kolonu, a aby se vyhnul střetu, vyjel částečně do protisměru, kde se bočně střetl s projíždějícím kamionem. Následkem toho ještě vrazil do opelu stojícího v koloně, který nárazem poskočil vpřed na škodovku a ta na superb. Záchranáři tak museli ošetřit tři zraněné osoby. V tomto případě škoda dosáhla na šest set padesát tisíc korun.

Silnice musela být zcela uzavřena. Hlídky policistů poté odkláněly dopravu na objízdné trasy. Na křižovatce u Vések se tak kvůli vzniklé situaci začal otáčet řidič kamionu zpět na Kunovice. Jenže dostatečně nesledoval situaci v silničním provozu a při tomto manévru zadními koly zachytil o přední nárazník policejního vozu, na kterém vznikla desetitisícová škoda.

U všech účastníků dopravních nehod byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou. Provoz na silnici I/50 jsme obnovili večer před devátou hodinou.

28. června 2019, por. Bc. Milena Šabatová

