Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nehody za uplynulé tři dny

KARLOVARSKO – Nedání přednosti a nepřizpůsobení rychlosti jízdy.

Během uplynulého víkendu, od pátku 26. 7. do neděle 28. 7. 2019 vyjížděli dopravní policisté na Karlovarsku hned k několika dopravním nehodám.

Jednou z nich byla nehoda, která se stala 26. července 2019 na silnici II třídy číslo 222 ve směru na Chodov. Řidič ve věku 62 let řídil osobní vozidlo značky Ford a na křižovatce při odbočování vlevo nedal přednost v jízdě protijedoucímu osobnímu vozidlu značky Toyota, do kterého následně narazil. Řidič tohoto vozidla vlivem nárazu vyjel vpravo na vedlejší komunikaci, kde narazil do stojícího a do jednoho odstaveného vozidla. Při dopravní nehodě došlo ke zranění 64letého řidiče vozu Toyota, který byl následně převezen k lékařskému ošetření do nemocnice. Při dopravní nehodě došlo k úniku provozních kapalin, které odklidili hasiči. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 320 000Kč.

Ve stejný den o pár hodin později došlo k dopravní nehodě v Karlových Varech na nájezdu na Chebský most. Dvacetiletý řidič se zřejmě neřídil pravidly na pozemních komunikacích a nedal přednost v jízdě dvěma vozidlům projíždějícím po hlavní silnici. Tímto došlo k nárazu všech tří vozidel, při kterém byl lehce zraněn jeden řidič. Ke zranění jiných osob nedošlo. Škoda byla předběžně odhadnuta kolem 175 000Kč.

K dopravní nehodě motorkáře došlo dne 26. července 2019. Ta se měla stát v ulici Děpoltovická směrem na Nivy. Třiatřicetiletý řidič motocyklu značky Suzuki se zřejmě plně nevěnoval řízení. Přejel do protisměru a narazil do osobního vozidla značky Škoda, které řídil 35letý muž. Policisté lustrací zjistili, že 33letý motorkář má blokaci na všechny skupiny řidičského oprávnění. Další jízda byla řidiči zakázána. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění spolujezdkyně z osobního vozidla, která byla převezena k lékařskému ošetření do nemocnice. Škoda způsobená dopravní nehodou je odhadnuta kolem 32 000 Kč.

Další motorkář, který havaroval téhož dne, byl 32letý muž z Chodova, který řídil motocykl značky Kawasaki po silnici první třídy ve směru od Plzně směrem na Karlovy Vary. Přibližně kilometr před přehradou Březová nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem. Při brždění došlo k pádu motorky na pozemní komunikaci a následně měla narazit do zadní části vozu jedoucího před ním. Motorkář byl s lehkým zraněním převezen k lékařskému ošetření do nemocnice. Škoda způsobená dopravní nehodou je odhadnuta kolem 38 000 Kč.

Další dopravní nehodu, kterou řešili dopravní policisté z Karlových Varů, se stala dne 28. července 2019. Cizinec řídící osobní vozidlo značky Hyundai jedoucí po dálnici D6 ve směru jízdy od obce Karlovy Vary směrem na Sokolov. S vozidlem měl vjet na pravou krajnici a následně uvést vozidlo do smyku, který se řidiči nepodařilo vyrovnat. Dále najel na středová svodidla, která vyvrátil. Při dopravní nehodě byla vymrštěná kovová tyč z vozidla, která vlivem nárazu přelétla do protisměru a poškodila protijedoucí motorové vozidlo. Řidič utrpěl lehké zranění a byl převezen do nemocnice v Karlových Varech. Ke zranění dalších osob nedošlo. Způsobená škoda je odhadnuta kolem 160 000 Kč

U všech řidičů z uvedených dopravních nehod byla provedena orientační dechová zkouška, která vyšla s negativním výsledkem, až na neukázněného řidiče motocyklu, který nadýchal 0,61 promile alkoholu v krvi.Tři dopravní nehody jsou nadále v šetření policie a dvě byly vyřešeny uložením pokuty.

pprap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

29. 7. 2019

