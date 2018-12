Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nehody si vyžádaly naštěstí lehká zranění

KROMĚŘÍŽSKO: Bouralo se i na Štědrý den.

V sobotu 22. prosince krátce před půl třetí odpoledne vyjížděli dopravní policisté k nehodě, která se stala mezi obcemi Bojanovice a Zlobice. Pětačtyřicetiletá řidička jela směrem na Zlobice. Při průjezdu ostrou levotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, na mokré cestě dostala smyk, vyjela do protisměru a poté mimo vozovku, kde narazila do travnatého břehu. Vozidlo Škoda Octavia se přetočilo na střechu. Řidička vyvázla bez zranění, jejího spolujezdce převezla rychlá záchranná služba s lehkým zraněním do kroměřížské nemocnice. Policisté u řidičky provedli dechovou zkoušku, s negativním výsledkem. Škoda na vozidle se vyšplhala na sto tisíc korun.

V pondělí 24. prosince krátce po jedenácté hodině dopoledne vyjížděli dopravní policisté k nehodě, ke které došlo v Kroměříži. Dvaatřicetiletý muž jel se svým nákladním vozidlem Ford Tranzit po ulici Spáčilova směrem ke křižovatce s ulicí Tovačovského. Při najetí do křižovatky se dostatečně nevěnoval řízení, nesledoval situaci před sebou a narazil do vozidla Peugeot, ve kterém byla při nehodě lehce zraněna spolujedoucí ze zadního sedadla. Rychlá záchranná služba ji převezla do kroměřížské nemocnice. Dechová zkouška byla u řidiče negativní. Na vozidle Peugeot vznikla škoda za pětadvacet tisíc a na fordu za jeden tisíc korun.

dopravní nehoda 1

dopravní nehoda 2

