Nehody se zvěří

Jednou z velmi častých příčin dopravních nehod je střet se zvěří. Podzim a jaro se pak řadí k nejrizikovějším obdobím roku, kdy taková srážka hrozí.

Během tří zářijových týdnů byli příbramští policisté přivoláni k řešení jedenácti střetů se zvěří. Nejčastěji vbíhala do jízdní dráhy aut srnčí zvěř, následně divoká prasata a také liška. Lesní zvěř se může objevovat kdekoli, zejména za svítání či za soumraku.

Nejlepším preventivním opatřením před těmito nehodami je nízká rychlost jízdy, tím vzniklá prostor pro včasnou reakci. Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní, obzvlášť v místech, kde se může zvěř vyskytovat. Pokud motorista spatří zvíře včas, měl by sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové znamení. Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom je nutné intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí např. přejetí do protisměru a střet s protijedoucím automobilem nebo náraz do stromu u silnice.

Se sraženým zvířetem nemanipulujeme, nikdy nemůžeme vědět, zda není něčím nakažené. Navíc zraněné zvíře může být agresivní a nebezpečné. Přivolaná policie pomůže kontaktovat příslušný myslivecký spolek, který se o zraněné či mrtvé zvíře postará. V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat, šlo by o protizákonné jednání.

26. září 2023

