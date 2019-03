Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nehody se zvěří

PŘÍBRAMSKO - Od nedělní noci do úterního rána evidujeme na příbramských silnicích osm nehod s lesní zvěří,

způsobená škoda přesáhla 300 tisíc korun. Tři případy se staly na Dobříšsku, tři u Příbrami, jeden na Sedlčansku a jeden na Březnicku. Pod kola projíždějícího auta vběhla čtyřikrát srna či srnec, dvakrát zajíc, jednou divoké prase a jednou jelenec.

V loňském roce řešili dopravní policisté na Příbramsku přes 250 srážek se zvěří. Nejčastěji vbíhala do jízdní dráhy autům srnčí zvěř, poté divoká prasata, ale občas také jelen, daněk, zajíc nebo liška. Zvěř se pohybovala na komunikacích nejvíce v nočních či brzkých ranních hodinách.

Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní. Nejlepším preventivním opatřením před těmito nehodami je nízká rychlost jízdy, tím vzniká prostor pro včasnou reakci. Pokud motorista spatří zvěř včas, je nutné sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové znamení. Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom nezbývá než intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí např. přejetí do protisměru a čelní náraz do protijedoucího auta nebo náraz do stromu u silnice.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

20. březen 2019

vytisknout e-mailem