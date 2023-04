Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nehody na dálnici D1

Ms kraj: Několik nehod se zraněnými osobami

Dnes kolem 6:30 hodin vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému k dopravním nehodám na třech místech poblíž sebe na dálnici D1, konkrétně před Klimkovickým tunelem na 342. kilometru ve směru od Olomouce na Ostravu a dále na Polsko.

V souhrnu evidují policisté 4 dopravní nehody za účasti 14 vozidel a 7 zraněných osob.

Nejpočetnější byly v podstatě 2 nehody v jednom místě za účasti 7 vozidel. V samotném počátku řidička (ročník 1970) vozidla značky Audi měla narazit do kamionu, za kterým původně jela. Kamion jel pomalu, neboť před Klimkovickým tunelem se vzhledem k situaci v provozu utvořily v obou jízdních pruzích pomalu jedoucí kolony vozidel. Řidička posléze narazila i do vozidla značky Škoda Octavia. Audi bylo následně odhozeno zpět na kamion a octavia zůstala převrácená na střeše. V tomto momentu první nehody se do děje dostává vozidlo Škoda Superb, kdy následuje srážka s již havarovanými vozidly a postupné odhození na další 3 vozidla a jejich poškození. Policisté předali zdravotníkům 7 zraněných osob. Ve vozidlech až na dvě děti cestovaly osoby dospělé. Vyjma řidičky vozidla Audi, která byla převezena do nemocnice, byl výsledek provedené dechové zkoušky u řidičů a řidiček negativní.

K další nehodě za účasti 3 vozidel, která se obešla bez zranění, došlo pár desítek metrů před výše popsanou kolizí. A pár desítek metrů naopak za kolizí došlo k poslední nehodě, zde měla účast 4 vozidla.

Policisté uzavřeli po dobu nezbytně nutnou úsek dálnice D1 a odkláněli dopravu přes objízdné komunikace. Vzhledem k faktu, že dálnice je frekventovaná, dosahovaly kolony délky i 9 kilometrů. Provoz obnovili v době, kdy bylo možno projíždět bezpečně, konkrétně kolem 11. hodiny.

Policisté kromě zajišťování objízdných tras a řízení provozu dokumentovali na místě všechny dopravní nehody. Nehodovými ději se budou zabývat i nadále. Nyní se jeví jako příčina první nehody nesprávná jízda v jízdních pruzích (řidička vozidla zn. Audi), příčinou nehody následné pak nepřizpůsobení rychlosti jízdy situaci v silničním provozu.

Je otázkou, jakou roli sehrála mlha, která ráno byla u dálničního tělesa vskutku hustá. Každopádně opětovně upozorňujeme řidiči (potažmo všechny účastníky silničního provozu) právě na situace, kdy panují nepříznivé povětrnostní podmínky – ať mlha, hustý déšť či obecně snížená viditelnost za svítání či soumraku. Řidiči nechť přizpůsobí rychlost jízdy, současně je potřeba se maximálně věnovat situaci v silničním provozu!

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 11. dubna 2023

