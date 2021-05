Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nehodu u Dubiny uzavřela komunikaci

KARLOVARSKO – Čelně se zde střetla 2 osobní vozidla.

V neděli dne 16. května 2021 krátce po 16:00 hodině došlo na silnici II. třídy č. 222 mezi Karlovými Vary a Kyselkou, cca 1 km od obce Dubina, k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Řidič ve věku 22 let jedoucí v osobním vozidle značky Audi ve směru od Karlových na Kyselku, zde zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy v ostře pravotočivé zatáčce a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozidlem značky Peugeot, jež řídila 47letá žena. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče vozidla Audi a jeho dvou spolujezdců, zraněna byla také 47letá řidička a její dvě spolucestující. Všichni byli převezeni k lékařskému ošetření do nemocnice. Komunikace byla v místě dopravní nehody přibližně 3 hodiny neprůjezdná. Policisté na místě odkláněli dopravu objízdnou trasou. Na místě zasahovala i jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, která zajistila unikající provozní kapaliny z vozidel. Policisté s oběma řidiči provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou řidičů negativně. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 110 tisíc korun. Případ je nadále v šetření dopravních policistů.

por. Bc. Zuzana Týřová

17. 6. 2021

